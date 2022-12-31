Компания Honda объявила об отзыве партии четырехдверных седанов Acura TLX, продаваемых в Соединенных Штатах. Звучит как массовый отзыв. Этот вопрос по-прежнему очень важен для владельцев транспортных средств, пострадавших от ошибки роботов.
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Оснащенный 272-сильным рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом или 355-сильным V-6 Type-S с двойным турбонаддувом (стандарт полного привода), Acura TLX 2022 года может стать фантастическим автомобилем, даже если седаны вышли из моды. Тем не менее согласно заявлению NHTSA (Национальное управление безопасности дорожного движения), поданному компанией Honda, это влияет на партию спортивного седана, в общей сложности 19 автомобилей.
Тем не менее отзыв о безопасности, влияющий на дату производства 1 сентября 2022 года, заслуживает внимания. Он распространяется на все 19 TLX, выпущенных на эту дату, даже если Honda считает, что пострадали 18 (95 процентов).
Отзыву подлежат OEM-шины Bridgestone Turanza EL440 235/50R18 97V не из-за дефектов самих шин, а из-за погрузочно-сортировочных роботов, используемых на заводе Bridgestone. Было обнаружено, что защитный пластиковый «башмак» в основании роботизированного манипулятора, используемого для раскладывания шин (депаллетайзер), повернулся в неправильном положении. Это обнажило острый край роботизированного манипулятора депаллетизатора внутри некоторых шин». В документе поясняется, что острый край может привести к порезам некоторых шин, установленных на TLX, и что «может обнажиться корд или бортовая проволока, что может привести к потере воздуха или повреждению шины».
К счастью, не было никаких отчетов об обслуживании или гарантийных претензий, связанных с этой проблемой, но само собой разумеется, что езда на потенциально поврежденных шинах может привести к авариям, травмам или чему-то похуже. Также, к счастью, исправить эту проблему несложно. Владельцам просто нужно договориться о встрече со своим дилером, чтобы проверить шины. Они будут заменены, если будет определено, что они являются частью затронутой партии.