Обычная RTX 3070 Ti имеет всего 8 ГБ памяти

У GeForce RTX 3070 Ti, ранее одной из лучших видеокарт, есть версия, которая так и не дебютировала на рынке. Тем не менее GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ, которая была замечена в нескольких списках EEC, кажется реальной или, по крайней мере, существует уже некоторое время.

реклама

Инсайдер MEGAsizeGPU поделился несколькими фотографиями и снимком экрана GPU-Z того, что, похоже, является невыпущенной GeForce RTX 3070 Ti 16ГБ. Однако это немного сбивает с толку. На изображениях показана GeForce RTX 3070 Founders Edition. Дизайн и название модели на задней панели подтверждают это.

Однако скриншот GPU-Z показывает характеристики GeForce RTX 3070 Ti, но с 16 ГБ памяти GDDR6 вместо 8 ГБ. Судя по всему, есть подозрения, что производитель переработал кулер GeForce RTX 3070 для этой конкретной GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ. Тем не менее в Интернете можно найти пользовательские модификации, которые вдвое увеличивают объем памяти GeForce RTX 3070, поэтому неудивительно, если эта GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ окажется просто экспериментом какого-то пользователя.

GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ по-прежнему использует графический процессор GA104 (Ampere), тот же, что используется в оригинальной GeForce RTX 3070 Ti. Он по-прежнему использует 6144 ядра CUDA в сочетании со 192 ядрами Tensor и 48 ядрами RT. Тем не менее тактовые частоты, по-видимому, разные. В то время как GeForce RTX 3070 Ti имеет базовую тактовую частоту 1575 МГц и тактовую частоту в Boost 1770 МГц, невиданный ранее вариант 16 ГБ имеет базовую тактовую частоту 1590 МГц и тактовую частоту в Boost 1800 МГц.

Как следует из названия, GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ имеет вдвое больше памяти, чем исходная GeForce RTX 3070 Ti. Однако модули памяти отличаются, судя по просочившемуся снимку экрана GPU-Z. Многие считали, что GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ будет использовать те же модули памяти GDDR6X, что и обычный вариант. Однако скриншот GPU-Z говорит об обратном. Вместо этого в модели на 16 ГБ якобы используются гораздо более медленные модули памяти GDDR6.

GeForce RTX 3070 Ti имеет модули памяти GDDR6X на 19 Гбит/с, которые взаимодействуют через 256-битный интерфейс, обеспечивая пропускную способность памяти до 608 Гбит/с. С другой стороны, GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ, как сообщается, имеет модули памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с. Однако, поскольку она сохраняет 256-битную шину памяти, видеокарта обеспечивает пропускную способность памяти только 512 Гбит/с.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В то время как GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ имеет немного более высокую тактовую частоту и удвоенный объем памяти, видеокарта предлагает более низкую пропускную способность памяти, чем модель 8 ГБ. К сожалению, в сети так и не было никаких утечек тестов для GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ, поэтому ее производительность остается загадкой.