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Контрактные цены на DDR5 8 ГБ упали на 43%
Цены продолжают падать, без признаков восстановления
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Слухи от тайваньских отраслевых источников указывают на то, что к концу 2022 года рынок DRAM продолжает сталкиваться со сложными условиями. DigiTimes сообщает, что спотовые цены на DRAM в этом году снизились на 40%. В частности, спотовые цены на микросхемы памяти DDR4 и DDR3 всех размеров значительно снизились в течение 2022 года. Однако, вероятно, наибольший интерес для энтузиастов ПК и обычных пользователей представляет тот факт, что контрактные цены на модули оперативной памяти DDR5 емкостью 8 ГБ снизились на 43 % между концом февраля и октябрем этого года.

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В идеале вся индустрия ПК должна была перейти на системную память DDR5 в 2022 году при поддержке новейших платформ AMD и Intel. Тем не менее те, кто купил комплекты DDR5, должны были заплатить большую цену за добавление памяти — в дополнение к новому процессору, материнской плате и т. д. — особенно в начале этого года. Таким образом, некоторые производители материнских плат осторожно предлагали идентичные материнские платы для процессоров Intel новейшего поколения в конфигурациях с поддержкой DDR4 или DDR5.

Таким образом, снижение контрактных цен на модули 8 ГБ DDR5 на 43% за восемь месяцев звучит впечатляюще, но как насчет цен для потребителей? Давайте взглянем на данные отслеживания цен на Amazon для некоторых комплектов самых крупных брендов DDR5 16 ГБ (2 модуля по 8 ГБ) и посмотрим, что произошло с весны 2022 года (примерно за 9 месяцев):

Вышеупомянутое сравнение цен на Amazon показывает некоторое снижение цен, что означает, что сборка системы на DDR5 не будет такой болезненной для кармана в конце 2022 года. Альтернативные комплекты DDR4 16 ГБ (2x 8 ГБ) от таких компаний, как Corsair и PNY, сейчас стоят от 50 до 60 долларов, так что большая часть стоимости DDR5, похоже, исчезла. Однако недавно выпущенные более быстрые передовые комплекты DDR5 пока не включены в сравнение.

Возвращаясь к теме рынка DRAM в целом, в отчете DigiTimes говорится, что в настоящее время не видно никаких признаков восстановления этого бизнес-сегмента полупроводников. Наибольшее влияние, которое ощущается сейчас, связано с тем, что производители DRAM имеют избыточные запасы, а производители устройств осторожны с заказами. В прошлом месяце сообщалось о попытках Micron сократить выпуск DRAM (и NAND) для поддержания цен, но такие односторонние действия обычно не дают большого эффекта. В третьем квартале производители DRAM сообщили о 30-процентном квартальном снижении выручки, но, конечно, еще слишком рано получать какие-либо данные за четвертый квартал 2022 года.

Также стоит затронуть тему цен на флэш-память NAND. Цены на TLC NAND продолжают снижаться, на целых 20% в прошлом квартале, и производство этих чипов становится нерентабельным. Тем не менее ценовые тенденции SLC NAND сохранились намного лучше.

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Хотелось бы видеть более дешевую оперативную и флэш-память в розничной продаже. Однако не стоит забывать, что для нормального рынка нужно, чтобы компании имели устойчивый доход от своего производства — иначе оно может остановиться, усугубив циклические крайности в ценообразовании.

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#nand #dram
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