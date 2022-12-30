Встроенный StemmaQT и NeoPixel

SoC RP2040 от Raspberry Pi Pico «Pi Silicon» был основным источником микроконтроллерных мозгов в течение длительного периода проблем с цепочкой поставок. Для официальных партнеров (Adafruit, SparkFun, Arduino и Pimoroni) было естественным выпустить свои версии микроконтроллера за 4 доллара, и другие, включая Banana Pi, последовали их примеру. В последней модели Banana Pi BPI-Pico-RP2040 мы видим тот же 40-контактный форм-фактор, но между официальным Pico и Banana Pi есть несколько отличий.

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Начнем с цены. При рекомендованной производителем розничной цене 6,58 долларов США (в настоящее время с учетом скидки цена составляет 5,26 долларов США) плата на 2 доллара дороже, чем официальная Raspberry Pi Pico. За дополнительные доллары мы получаем встроенный RGB-светодиод WS2812B «NeoPixel», подключенный к GPIO3 (PDF) и 4-контактный разъем JST-PH. Этот разъем чаще называют Stemma QT, Qwiic или QW / ST, и на самом деле он использует интерфейс I2C (I2C0 на выводах GP8 и 9, если быть точным) для использования с совместимыми устройствами.

Самые внимательные из вас заметят, что размеры платы Banana Pi на 4,8 мм больше, чем у Raspberry Pi Pico. Это может быть связано с выбором USB-C вместо micro USB. Разъем USB-C немного больше и требует немного больше схем, чем micro USB. Имейте в виду, что изменение длины также влияет на расположение монтажных отверстий M2, которые теперь шире на конце USB-C (17,6 мм против 11,4 мм), и это может нарушить совместимость с вашей платой. Расстояние между контактами GPIO остается таким же, как у Pico (2,54 мм между каждым контактом), поэтому аксессуары и надстройки должны работать из коробки.

Программирование Banana Pi BPI-Pico-RP2040 — процесс простой. Официально у нас есть выбор между MicroPython и Arduino. Поскольку плата основана на RP2040, существуют и другие альтернативы, такие как TinyGo, Rust и CircuitPython. В настоящее время нет официальных версий, созданных для Banana Pi BPI-Pico-RP2040, но активное сообщество скоро их портирует.

Если вам нужен аналогичный форм-фактор, но с Wi-Fi, не стоит упускать из виду Banana Pi BPI-PicoW-S3. Эта альтернатива, совместимая по выводам, оснащенная SoC ESP32-S3 с двухъядерным процессором 240 МГц и 320 КБ SRAM, предлагает преимущества ESP32 вместе с форм-фактором Pico. PicoW-S3 можно запрограммировать на MicroPython, Arduino и CircuitPython.

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Более подробную информацию о Banana Pi BPI-Pico-RP2040 можно найти на официальной странице вики. Есть схемы и механические чертежи для тех, кто хочет добавить плату в свой следующий проект. Купить плату можно на Aliexpress.