Отрасль поставила на 42% меньше дискретных графических процессоров, чем годом ранее

Спрос на видеокарты значительно вырос во время пандемии, так как некоторые люди проводили больше времени дома, играя в игры, тогда как другие пытались добывать Ethereum, чтобы получить немного денег. Но похоже, что теперь, когда мир вновь открылся, а добыча Ethereum на графических процессорах мертва, спрос на дискретные графические процессоры для настольных ПК резко упал. Фактически, по данным Jon Peddie Research, поставки дискретных видеокарт в третьем квартале 2022 года достигли почти 20-летнего минимума.

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В третьем квартале отрасль поставила около 6,9 млн автономных графических плат для настольных ПК, включая лучшие графические карты для игр, и такое же количество дискретных графических процессоров для ноутбуков. В общей сложности AMD, Intel и Nvidia поставили около 14 миллионов дискретных видеокарт для ПК и ноутбуков. Это на 42% меньше в сравнении с 2021 годом, согласно данным JPR. Между тем, количество поставок интегрированных видеокарт за третий квартал этого года составили около 61,5 миллиона единиц.



Фактически, 6,9 миллиона дискретных видеокарт для настольных ПК (AIB) — это наименьшее количество графических карт, поставленных по крайней мере с третьего квартала 2005 года. Учитывая, что продажи дискретных видеокарт были высокими в начале 2000-х годов, поскольку встроенные видеокарты были недостаточно хороши, то можно с уверенностью сказать, что в третьем квартале 2022 года поставки адаптеров для настольных ПК достигли 20-летнего минимума.

Несмотря на замедление спроса на дискретные видеокарты для настольных ПК (штучные продажи упали на 31,9% в сравнении с 2021 годом), Nvidia не только удалось сохранить свое лидерство, но и фактически укрепить свои позиции с долей рынка 86%, что является самым высоким показателем за всю историю. Доля AMD, напротив, упала примерно до 10%, что является самой низкой долей рынка за пару десятилетий. Что касается Intel, то всего за один квартал ей удалось захватить 4% рынка дискретных графических процессоров для настольных ПК, что совсем неплохо. Конечно, большинство AIB-компонентов, проданных Intel в третьем квартале 2023 года, были моделями начального уровня, но они пользовались спросом у клиентов Intel из-за узнаваемости бренда и других факторов.

Однако есть одна загвоздка в плане продаж графических адаптеров для настольных ПК в 2022 в сравнении с началом 2000-х годов. Поставки видеокарт для ноутбуков в начале 2000-х годов были не такими высокими как сегодня просто потому, что тогда было продано не так много ноутбуков. Поэтому вполне возможно, что в обычных кварталах продажи дискретных графических процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков более или менее соответствуют тому, что мы видели 15–17 лет назад. Кроме того, поскольку графические процессоры значительно подорожали, AMD и Nvidia в последние годы процветали.

Еще в ноябре сообщалось, что продажи интегрированных и дискретных графических процессоров резко упали в третьем квартале, так как энтузиасты ждали дискретных графических адаптеров GeForce RTX 40-й серии и Radeon RX 7000-й серии от Nvidia и AMD, тогда как производители ПК пытались исчерпать свои запасы. Тем не менее в тот момент как весь рынок упал примерно на 25,1% в годовом исчислении, рынок дискретных видеокарт рухнул на 42% в годовом исчислении.

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Jon Peddie Research напоминает, что падение продаж графических процессоров прошлом квартале стало наиболее резким со времен рецессии 2009 года. Тем не менее для тех из нас, кто достаточно долго следит за рынком дискретных графических процессоров для настольных ПК, ситуация кажется еще более ужасной.