Он позволяет посмотреть на последствия столкновения Земли с различными по диаметру и весу астероидами

Если вы когда-нибудь хотели узнать, какой ущерб нанесет удар большого астероида вашему родному городу, теперь есть веб-приложение Asteroid Launcher, которое может предоставить вам все детали катастрофы. Asteroid Launcher основан на статьях доктора Гарета Коллинза и доктора Клеменса Румпфа.

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Такое событие, как удар астероида Чикскулуб 66 миллионов лет назад, который, как считается, уничтожил динозавров, находится в глубине сознания большинства людей. Хотя крайне маловероятно, что какие-либо обнаруженные в настоящее время астероиды находятся достаточно близко, чтобы столкнуться с Землей, это не мешает многим пытаться представить, какие катаклизмы произойдут, если большой астероид столкнется с Землей. Теперь любой может увидеть, какой ущерб будет нанесен, если астероид действительно упадет на нашу планету.

Симулятор Asteroid Launcher прост в использовании. Он использует карту мира, чтобы каждый мог выбрать место для столкновения с астероидом, а также тип астероида, его диаметр, скорость и угол падения. После того, как вся информация выбрана, остается только нажать «Запустить астероид».

Как только смоделированный астероид упадет, раскрываются подробности катастрофических событий. Одна из деталей довольно ужасна: это оценка того, сколько людей испарится в кратере. Другие детали включают в себя глубину кратера, скорость астероида при столкновении и то, как часто происходит столкновение с подобными размерами.

Несколько других ужасающих подробностей, которые были опубликованы после удара, включают размер огненного шара и сколько людей получат различные повреждения.

Для всех, кто беспокоится о том, что астероид проскользнет через существующую систему наблюдения, НАСА недавно начало строительство своего "охотника за астероидами" следующего поколения. Neo Surveyor станет первым специально построенным космическим телескопом, который будет способствовать усилиям НАСА по планетарной защите, обнаруживая и отслеживая опасные объекты, сближающиеся с Землей.

Линдли Джонсон, сотрудник НАСА по планетарной обороне в PDCO, пояснил: «Наземные телескопы по-прежнему важны для нас, чтобы постоянно наблюдать за небом, но космическая инфракрасная обсерватория — это высшая точка, которая позволит НАСА реализовать стратегию планетарной защиты».

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Тем временем пользователи могут использовать захватывающее творение Нила Агарвала, Asteroid Launcher, чтобы увидеть, какие катастрофические события могут произойти, если астероид все же упадет на Землю.