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AMD изучает проблемы с температурой в серии RX 7900
Эталонные модели AMD имеют высокие температуры
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Эталонные дизайны AMD для своих флагманских графических процессоров RDNA 3 с самого начала получили похвалу за то, что они относительно не имеют проблем и разумно используют 2x 8-контактных разъема питания. Однако не все так радужно, поскольку конструкции Made By AMD (MBA) могут страдать от проблем с температурой — по крайней мере, эту проблему сейчас исследует немецкий технический сайт HardwareLuxx после сообщений о том, что видеокарты Radeon RX 7900 XT (X) страдают от перегрева, громких вентиляторов и троттлинга.

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Представитель AMD подтвердил, что они изучают проблемы в заявлении для HardwareLuxx: «Наша команда по графическим процессорам в настоящее время изучает проблему».

Используя данные из нескольких обзоров, а также пользователей с форумов, HardwareLuxx показал, что партнерские видеокарты Radeon 7900 XT(X), по-видимому, имеют максимальную разницу в 20 градусов Цельсия между средней температурой графического процессора и высокотемпературными горячими точками. Это означает, что даже если температура графического процессора достигает 80°C, горячая точка остается ниже 100°C, и видеокарта не будет троттлить.

Тем не менее эталонные версии MBA имели разницу температур GPU/горячей точки до 53°C (56°C GPU с горячей точкой 109°C), и это кажется довольно критичной проблемой. Это означает, что GPU со скромной средней температурой около 60°C может начать троттлить, если самая горячая точка достигнет 110°C.

Если дизайны MBA страдают от этой большой разницы между GPU и горячими точками, а сторонние разработки — нет, то очевидным виновником могут быть эталонные схемы охлаждения AMD. HardwareLuxx не стал делать поспешных выводов, вместо этого решив осмотреть охлаждение кристалла графического процессора Navi 31. Возможно, проблемы возникают из-за неровного контакта с охлаждающей системой видеокарты. В частности, редактор Андреас Шиллинг сказал: «Мы подозреваем, что неравномерный контакт является причиной высокой разницы температур».

Глядя на голую печатную плату, в публикации говорится, что центральный GCD и шесть MCD заполнены и выглядят ровно, поэтому может быть что-то еще, вызывающее проблемы с неравномерным контактом (например, рамка графического процессора). ПО заверениям некоторых пользователей эталонные версии Radeon RX 7900 XT(X) не кажутся особенно шумными, не троттлят и не имеют проблем с температурой (они достигли максимума 70C). Однако вполне возможно, что более напряженные рабочие нагрузки могут привести к более высоким температурам — например, FurMark показал довольно низкие тактовые частоты графического процессора в диапазоне 1650–1700 МГц.

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Какой бы ни была проблема, похоже, что AMD ее изучает — можно надеяться, что они найдут решение, и, возможно, они также рассмотрят вопрос с шумными вентиляторами и другие проблемы, с которыми сталкивались владельцы Radeon RX 7900 XT (X).

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