Семейство MacBook от Apple — последняя крупная линейка, у которой нет альтернативной производственной площадки за пределами Китая

Согласно новому отчету, Apple стремится диверсифицировать производство своего популярного семейства ноутбуков MacBook. Apple долгое время производила MacBook в Китае и до сих пор не хотела выносить производство за пределы страны. Однако Nikkei Asia утверждает, что давний поставщик Foxconn заключил контракт на производство MacBook во Вьетнаме. Интересно, что у всех других основных продуктовых линеек Apple уже есть альтернативные производственные площадки за пределами Китая, поэтому MacBook остается последней частью головоломки диверсификации.

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Несколько причин побуждают Apple искать производство MacBook за пределами Китая. Возможно, одной из наиболее насущных проблем являются интенсивные меры Китая по борьбе с распространением COVID-19 внутри страны. Китай до недавнего времени проводил политику нулевого распространения COVID-19, требуя, чтобы люди с COVID-19 изолировались в государственных учреждениях, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди населения. Сообщается, что в учреждениях не хватало персонала, условия жизни были плохими, а их нахождение в них разлучало людей со своими семьями (часто против их воли).

В последние дни Китай начал ослаблять некоторые из своих политик в отношении COVID-19, позволяя инфицированным людям изолироваться дома, а не в государственном учреждении (среди прочих уступок). Однако существует большая неопределенность в отношении того, как изменится политика Национальной комиссии здравоохранения Китая в будущем. И любые изменения в этих правилах потенциально могут повлиять на рабочих, собирающих устройства Apple в Китае.

Однако самая большая проблема связана с ужесточением санкций США в отношении китайских компаний. Санкции не позволяют китайским компаниям приобретать полупроводники с использованием передовых американских технологий. США ссылаются на соображения национальной безопасности для своих репрессий, но китайское правительство ответило, подав официальный протест во Всемирную торговую организацию.

«Китай предпринимает юридические действия в рамках ВТО как необходимый способ решения наших проблем и защиты наших законных интересов», — говорится в заявлении министерства торговли Китая в начале этого месяца. «Ограничения США угрожают стабильности глобальных цепочек промышленных поставок».

Переместив часть производства MacBook из Китая во Вьетнам, Apple сможет хотя бы частично изолировать себя от любых надвигающихся геополитических последствий санкций. В отчете Nikkei Asia указывается, что Apple уже установила во Вьетнаме испытательные линии для своих MacBook и может начать полномасштабное производство уже в мае 2023 года.

«После переноса производства MacBook все флагманские продукты Apple в основном будут иметь еще одно производственное предприятие за пределами Китая… iPhone в Индии и MacBook, Apple Watch и iPad во Вьетнаме», — сообщил Nikkei Asia человек, знакомый с планами Apple. «То, что Apple сейчас хочет, — это вариант «за пределами Китая», по крайней мере, для части производства всех своих продуктов».

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Ожидается, что следующий большой выпуск Apple MacBook состоится в начале 2023 года. По сообщениям, в это время компания выпустит новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с 5-нм процессорами M2 Pro и M2 Max.