Raspberry Pi возьмет «год восстановления» в 2023 году, чтобы оправиться от пандемии и дефицита полупроводников

Генеральный директор Raspberry Pi Эбен Аптон объявил в недавнем сообщении в блоге, что 100 000 единиц поступят в цепочку поставок, и что во второй половине 2023 года можно ожидать, что уровни запасов вернутся к нормальным значениям. Тем не менее нехватка цепочки поставок повлияла на нормальную частоту выпусков Raspberry Pi, и, по словам Аптона в интервью Кристоферу Барнатту из «Explaining Computers», это означает, что мы, к сожалению, не увидим Raspberry Pi 5 в 2023 году.

реклама

В интервью ведущий «Explaining Computers» Барнатт спрашивает Аптона о будущем Raspberry Pi и о том, появятся ли на горизонте новые модели. Затем Аптон рассказывает о том, что последние пару лет были «странными» (пандемия и глобальная нехватка полупроводников), и это нарушило ритм разработки и выпуска Raspberry Pi. Аптон заявляет, что платформа [Raspberry Pi 4] существует дольше, чем любая другая платформа Raspberry Pi.

В 29:30 Аптон сообщает плохие новости: «Не ожидайте Pi 5 в следующем году [2023]». Затем Аптон объясняет, что 2023 год - это «год восстановления». Год восстановления предназначен для того, чтобы помочь Raspberry Pi и технологической отрасли оправиться от двойного удара пандемии и глобальной нехватки полупроводников, вызвавшей замедление роста во всем мире.

Аптон объясняет: «Что было бы действительно катастрофой, если бы мы попытались просто представить какой-то продукт Raspberry Pi 5». Аптон в таком случае предположил, что сценарий был бы аналогичный Raspberry Pi Zero 2 W, выпущенному в середине пандемии. С момента выпуска он был относительно недоступен.

Аптон сказал, что он очень обеспокоен последствиями, «если мы представим продукт Raspberry Pi 5, и он не сможет должным образом развиваться из-за ограничений, или если мы представим Raspberry Pi 5, и он каким-то образом нарушит элемент цепочки поставок». Затем Аптон объясняет, как эти последствия могут повлиять на выпуск Raspberry Pi 4 и 3/3+.

«Хорошая новость заключается в том, что во второй половине следующего года, некоторые из этих проблем начнут уменьшаться. И именно в этот момент мы можем начать думать о том, какой может быть платформа Raspberry Pi 5», — сказал Аптон.

Аптон рассказывает о том, как за годы, прошедшие с момента выпуска Raspberry Pi 4, в нем наблюдалось повышение производительности, в основном за счет повышения частоты штатного процессора с 1,5 ГГц до 1,8 ГГц, что впервые было реализовано в Raspberry Pi 400. Pi 4 также претерпел множество улучшений программного обеспечения и оптимизаций энергопотребления (в первые дни Pi 4 отличался тем, что выделял довольно много тепла) за свою долгую историю.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Обычная частота выпусков Raspberry Pi заключается в том, что мы видим новую «модель B» каждые три-четыре года. Но глобальная нехватка полупроводников добавила дополнительную задержку, и теперь Raspberry Pi 5, вероятно, получит дату выпуска в 2024 году. Пять лет – это будет самый длинный разрыв между выпусками Raspberry Pi за почти 11-летнюю историю продукта.