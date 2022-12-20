Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
На предстоящие выпуски ПК может повлиять нехватка рабочей силы в Китае
Ослабление Китаем ограничений из-за COVID-19 может привести к негативному эффекту, поскольку из-за распространения болезни может возникнуть нехватка рабочей силы
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Поскольку Китай ослабляет ограничения, введенные в связи с COVID-19, чтобы уменьшить воздействие на свою экономику и социальную напряженность, это может привести к обратному эффекту, поскольку распространение болезни может привести к нехватке рабочей силы. В отчете DigiTimes, опубликованном во вторник, указывается, что на выпуск ноутбуков в первом квартале может повлиять текущая нехватка рабочей силы в стране.

реклама

В отчете говорится, что после того, как Китай снял некоторые из своих ограничений из-за пандемии, в некоторых китайских компаниях, занимающихся поставками ноутбуков, инфекция затронула до 50% их работников, что привело к временным остановкам производственных линий. Это, естественно, приведет к задержкам поставок, что в конечном итоге повлияет на доступность реальных продуктов, таких как новые ноутбуки, использующие новейшие центральные и графические процессоры. Ожидается, что ситуация с инфекциями COVID-19 и нехваткой рабочей силы ухудшится после Китайского Нового года, когда люди заболеют или продлят свой отпуск.

Крупные ODM-производители ноутбуков — Compal, Inventec, Quanta и Wistron — еще не испытывали нехватки компонентов или рабочей силы. Между тем, поскольку у крупных OEM-производителей ПК все еще есть запасы для продажи, и они не ожидают ажиотажного спроса в первом квартале, они не просили своих производственных партнеров увеличить объем производства в первом квартале. Это несколько смягчает влияние инфекций COVID-19 и отпусков. Между тем крупные производители ПК по-прежнему будут страдать от нехватки производственных мощностей, и вопрос лишь в том, как это повлияет на мировой рынок ПК.

Еще неизвестно, решат ли крупные поставщики ПК отложить запуск некоторых своих продуктов, если их производственные партнеры не смогут произвести достаточно оборудования, но это, безусловно, возможно. Будет интересно посмотреть, решат ли они отдать приоритет выпуску дорогих компонентов, которые продаются в не очень больших объемах, или сосредоточатся на производительных основных системах, являющихся относительно крупносерийными продуктами.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Следует отметить, что только от 10% до 15% рабочих могут быть инфицированы, как говорится в отчете. Между тем, многие сотрудники отменяют работу, опасаясь заразиться. Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока в Китае не будет достигнут коллективный иммунитет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#wistron #compal #quanta #inventec
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
50
Из-за санкций иностранные производители российских процессоров отказываются их выпускать
16
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
5
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
32
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
30
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 6-й: Wolfenstein The New Order
15
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Новейший Bayraktar Akinci (Raider) - весит более 5 тонн, поднимается на 10км и несет до 1300кг
10
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
19
Почему танки остаются основной ударной силой СВО, и есть ли аналоги осколочно-фугасным снарядам
4
Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
6
Зачем покупать брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 25 000 рублей за стабильность и разгон
3
Россия намеревается возобновить производство восьмицилиндровых двигателей родом из 1960-х
11
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
11
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
11
Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
26
GeForce RTX 5090 в 2024 году совершит самый большой рывок быстродействия в истории – Wccftech
23
Тайвань оштрафует самого большого производителя полупроводников за инвестиции в Китае
+
Bloomberg - потери Европы из-за отказа от российского газа уже достигли $1 трлн
11
В Китае стартовали продажи доступных квантовых компьютеров – Gemini Mini стоит всего $8700
3

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
150
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
243
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
334
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
22
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
84
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
18
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
165
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
150
Техноблоггинг, который мы заслужили
92

Сейчас обсуждают

skyclad80
21:19
автор дно, все его статьи лютое УГ, а обозревает он все))))) от роутеров и корпусов до ноутбуков и водянок. Естественно даже близко не соображает о чем пишет. На руках исследуемые железки не имеет. Ср...
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LТ720
Dzot32
21:16
Свою 2070 покупал 4 года назад в середине января, по сравнению с декабрем цены были ниже. Вангую после выхода 4070, 4080 в цене упадет.
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
Сергей Габриель
21:16
Привет.Посмотрел я цены на CU. Ну что ж,мыслю ,что они будут такими до тех пор,пока не продают клиентам из России. Как только возьмутся за ум и снимут эмбарго - карточек там не останется и цены повыся...
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
VRoman
21:15
Не, 4х140 - это тоже мало. Нужны 6х180мм как у меня. Тогда можно получить нулевой шум при 600 оборотах у вентиляторов. ;-) Хотя проц горячий, ему даже не столько вентиляторы нужны, сколько большой пот...
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LТ720
Obscury
21:14
Да, местные не очень довольны ростом ВВП). Такси в два раза подорожало (но всё равно дешевое). Аренда вообще в космос улетела - я сейчас снимаю в Ереване трёшку дороже, чем сдаю свою трешку в Москве)....
Минцифры: около 100 тысяч «айтишников» уехали из России в этом году
Вежливый N-A-S-A-M_S
21:12
Итальянские журналисты Клаудио Локателли и Никколо Челести заявили, что попали в Херсон под обстрел российскими войсками. об этом сообщает ANSA. По словам журналистов, по их автомобилю целились умыш...
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Ляд
21:10
7900XTX кое где обходит даже 4090. А теперь покажите мне хотя бы одну игру где 4080 обходит 4090. )))))))
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
3000kyky Sakh
21:08
Задача трех тел - офигенная книга. Прочитал на одном дыхании. Не знал, что ужеи аниме сняли.Обязательно посмотрю. Россиянам тоже стоит почитать это. Очень познавательно для понимания менталитета кита...
Планшет Honor Pad V8 Pro будет работать на процессоре Dimensity 8100
Acid Rain
21:07
Комментарий настоящего тролля, наехал сразу на две нации, сам еврей, чтоль?
Компания SpaceX Илона Маска готовится к запуску ракеты Starship
Вежливый N-A-S-A-M_S
21:07
dnr-news помойка же. туда из приличного общества никто не ходит. Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимо...
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем