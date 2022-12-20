Ослабление Китаем ограничений из-за COVID-19 может привести к негативному эффекту, поскольку из-за распространения болезни может возникнуть нехватка рабочей силы

Поскольку Китай ослабляет ограничения, введенные в связи с COVID-19, чтобы уменьшить воздействие на свою экономику и социальную напряженность, это может привести к обратному эффекту, поскольку распространение болезни может привести к нехватке рабочей силы. В отчете DigiTimes, опубликованном во вторник, указывается, что на выпуск ноутбуков в первом квартале может повлиять текущая нехватка рабочей силы в стране.

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В отчете говорится, что после того, как Китай снял некоторые из своих ограничений из-за пандемии, в некоторых китайских компаниях, занимающихся поставками ноутбуков, инфекция затронула до 50% их работников, что привело к временным остановкам производственных линий. Это, естественно, приведет к задержкам поставок, что в конечном итоге повлияет на доступность реальных продуктов, таких как новые ноутбуки, использующие новейшие центральные и графические процессоры. Ожидается, что ситуация с инфекциями COVID-19 и нехваткой рабочей силы ухудшится после Китайского Нового года, когда люди заболеют или продлят свой отпуск.

Крупные ODM-производители ноутбуков — Compal, Inventec, Quanta и Wistron — еще не испытывали нехватки компонентов или рабочей силы. Между тем, поскольку у крупных OEM-производителей ПК все еще есть запасы для продажи, и они не ожидают ажиотажного спроса в первом квартале, они не просили своих производственных партнеров увеличить объем производства в первом квартале. Это несколько смягчает влияние инфекций COVID-19 и отпусков. Между тем крупные производители ПК по-прежнему будут страдать от нехватки производственных мощностей, и вопрос лишь в том, как это повлияет на мировой рынок ПК.

Еще неизвестно, решат ли крупные поставщики ПК отложить запуск некоторых своих продуктов, если их производственные партнеры не смогут произвести достаточно оборудования, но это, безусловно, возможно. Будет интересно посмотреть, решат ли они отдать приоритет выпуску дорогих компонентов, которые продаются в не очень больших объемах, или сосредоточатся на производительных основных системах, являющихся относительно крупносерийными продуктами.

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Следует отметить, что только от 10% до 15% рабочих могут быть инфицированы, как говорится в отчете. Между тем, многие сотрудники отменяют работу, опасаясь заразиться. Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока в Китае не будет достигнут коллективный иммунитет.