Платформа AMD Storm Peak дебютирует в сентябре 2023 года как в формате HEDT, так и в формате рабочей станции

Состояние рынка HEDT в последние несколько лет было довольно мрачным. AMD предложила клиентам процессоры Threadripper PRO, в то время как Intel позволила своим высококлассным клиентам томиться на платформе Cascade Lake-X, в основе которой по-прежнему лежит старый дизайн ядра Skylake. У компании уже Intel на подходе новые процессоры для рабочих станций, однако и AMD готова предложить новые CPU — хотя, судя по последней утечке, придется немного подождать.

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Эта информация поступает из твита от пользователя chi11eddog, который пишет нечасто, но обычно попадает в цель. Он сообщил, что платформа AMD Storm Peak дебютирует в сентябре 2023 года как в форме HEDT, так и в форме рабочей станции. Если это правда, то это приятная новость для поклонников многоядерных процессоров и мощного высокоскоростного ввода-вывода.

Для контекста процессоры AMD Ryzen Threadripper текущего поколения носят кодовое название Chagall и выпускаются только в линейке PRO. Это означает, что до недавнего времени, если вы хотели купить его, вам нужно было связаться с OEM-производителем или системным интегратором, который продает готовые системы Threadripper. Это также означает, что они очень дороги, но, учитывая, что это всего лишь процессоры EPYC в корпусе для настольных ПК, это, вероятно, не должно слишком удивлять.

Таким образом, Storm Peak — это кодовое название процессоров AMD Threadripper следующего поколения, которые, по слухам, основаны на той же общей конструкции, что и Genoa, последние процессоры EPYC компании. Как и Genoa, они используют очень быстрое ядро процессора AMD Zen 4. Согласно утечке, AMD снова выпустит серию процессоров Threadripper PRO, предназначенных для пользователей рабочих станций. Они предложат восьмиканальную память DDR5, 128 линий PCIe 5.0 и отсутствие разгона.

Однако в утечке также говорится, что Threadripper HEDT также возвращается. Таких процессоров мы не видели со времен Zen 2 и серии Ryzen 3000. Предполагается, что Threadripper HEDT будет поставляться с половиной каналов памяти и линий PCIe по сравнению с полной версией, что совпадает с более старыми чипами. Он также будет иметь поддержку разгона, что является немного пугающей перспективой, учитывая и без того высокое энергопотребление Ryzen 9 7950X.

Инсайдер не поделился подробностями о самих процессорах, но, учитывая спецификации EPYC Genoa, можно обоснованно предположить, что полная «рабочая» версия может иметь до 96 ядер ЦП. Вполне возможно, что HEDT-версия может иметь такое же пиковое количество ядер — в конце концов, существует Ryzen Threadripper 3990X, — но не стоит делать на это ставку.

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К сожалению, фанатам красной команды, ищущим что-то более мощное, чем Raphael, видимо, придется долго ждать. Как упоминалось выше, инсайдер сообщил, что этим чипам суждено дебютировать в сентябре следующего года. До этого осталось более девяти месяцев, так что придется подождать, если вы планируете приобрести Zen 4 HEDT.