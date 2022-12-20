NVIDIA решила отказаться от поддержки службы GameStream

Игры на ПК — это весело, но могут быть некоторые ограничения. Потоковая передача игр в домашних условиях определенно упростила процесс игры на ПК. Тем не менее NVIDIA решила отказаться от поддержки службы GameStream на своем популярном оборудовании для NVIDIA Shield.

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По общему признанию, NVIDIA Shield был немного дорогим при запуске. Тем не менее одним из ключевых моментов продажи была идея, что вы можете играть на нем в компьютерные игры по проводу или по беспроводной сети. Это было возможно только в том случае, если у вас был графический процессор от NVIDIA и драйверы на вашем компьютере для его поддержки. Некоторые жаловались на падение частоты кадров, задержки, ненадежность, но в большинстве случаев это обычно было связано с конфигурацией домашней сети. Хотя он работал по беспроводной сети, проводное соединение работало лучше всего. Поэтому рядом с пунктом продажи была звездочка, поскольку пользователям нужно было знать ограничения своей сети.

Далее в объявлении указывается, что GeForce NOW, облачное игровое предложение NVIDIA, продолжит работу на устройстве. Пользователям также сообщается, что они по-прежнему могут использовать Android-приложение Steam Link для своего NVIDIA Shield. Это позволит людям по-прежнему играть в игры из своей библиотеки Steam.

На данный момент программное обеспечение Steam Link работает довольно хорошо, а интерфейс контроллера Steam в целом довольно прост в использовании. При желании вы можете продолжать играть в настольные игры. Вы даже можете добавлять не-Steam игры в свою библиотеку Steam. Однако нет гарантии, что приложение Link будет работать с ними.

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GeForce NOW и Steam Link — не единственные способы исправления потоковой передачи игр. Например, драйверы AMD Adrenalin по-прежнему поддерживают функциональность AMD Link, если у вас есть видеокарта от AMD. Существует также альтернатива с открытым исходным кодом Moonlight, в которой используется реализация протокола GameStream. Функция будет работать до тех пор, пока GameStream не будет удален компанией.