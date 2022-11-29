Portal RTX использует трассировку лучей и Nvidia DLSS 3 для обновления визуальных эффектов игры

Nvidia объявила, что Portal RTX будет доступна бесплатно 8 декабря этого года в Steam. Это бесплатный загружаемый контент для всех, у кого есть совместимая видеокарта и кто владеет оригинальной игрой-головоломкой, выпущенной еще в 2007 году. Portal RTX использует трассировку лучей и Nvidia DLSS 3, чтобы обновить визуальные эффекты игры.

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Следуя по стопам крупного обновления RTX для Quake 2, которое также бесплатно доступно в Steam, Portal RTX была разработана студией Nvidia Lightspeed Studios как «переосмысление» короткой игры-головоломки, которая изначально поставлялась с Half-Life. В новой версии используется трассировка лучей для глобального освещения, объемного рассеяния и теней, а текстуры и модели были переделаны с более высоким разрешением, чем в оригинале.

Portel – это короткая, но приятная игра, получившая награды «Игра года» и «Лучший игровой дизайн» на церемонии вручения наград Game Developers Choice Awards 2008, а концепция была конкретизирована в Portal 2 2011 года, в которой также был добавлен совместный многопользовательский режим. Говорят, что разработка экранизации томится еще с 2013 года: сценарий написан, но особого прогресса достигнуто не было.

«Обновление любимых игр требует баланса между применением новых передовых технологий и сохранением оригинального духа игры. Опыт, полученный студией Nvidia Lightspeed Studios при работе над RTX-версиями известных игр, таких как Minecraft и Quake II, дал Valve уверенность в том, что мы можем доверить нам внедрение современных графических технологий в их легендарную игру, а Nvidia RTX Remix предоставила нам идеальный инструмент для выполнения этой задачи». — сказал Джон Спитцер, глава Lightspeed Studios. Обновленная игра совместима со всеми видеокартами с трассировкой лучей.

Nvidia рекомендует свою собственную серию RTX 30 для воспроизводимой частоты кадров с использованием DLSS 2, в то время как владельцы серии 40 выигрывают от DLSS 3 и его технологии генерации кадров. Пока неизвестно, как игра будет идти на графических процессорах AMD или Intel, но тот факт, что графические процессоры серии RTX 20 не упоминаются, предполагает, что обработка в игре будет довольно трудоемкой. В системных требованиях на странице игры в Steam упоминается только то, что ваш графический процессор должен поддерживать Vulkan или DirectX 12 и трассировку лучей в этих API. Учитывая требования Windows 10/11, есть подозрения, что игра не будет совместима со Steam Deck.

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Если вы каким-то образом пропустили оригинал или просто прошло 15 лет с тех пор, как вы в последний раз играли в игру, это должно быть идеальное время, чтобы вернуться в этот увлекательный мир.