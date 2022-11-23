В связи с Черной пятницей в магазинах электроники начались скидки

Сейчас, в Черную пятницу, происходит множество покупок оборудования для ПК, и геймеры, вероятно, будут больше всего заинтересованы в покупке видеокарт. На данный момент на Newegg можно приобрести видеокарту Sapphire RX 6700 10GB Pulse всего за 299 долларов вместо 349 долларов.

реклама

Это интересная видеокарта сама по себе, с графическим процессором Navi 22, используемым в RX 6750 XT и RX 6700 XT, но с некоторыми урезанными характеристиками.

В целом, RX 6700 10 ГБ неплохо справляется с разрешением 1080p Ultra, отставая от RX 6700 XT на 12%, но и при этом на 70 долларов дешевле. Она на 25% быстрее, чем Nvidia RTX 3060, и в настоящее время стоит на 11% дешевле. Также она всего на несколько процентов медленнее, чем RTX 3060 Ti, но продается по цене на 21% ниже. С точки зрения общей стоимости, единственными графическими процессорами, которые в настоящее время оцениваются выше, чем 6700 10 ГБ, являются RX 6650 XT и RX 6600.

Карта Sapphire ненамного быстрее, но дополнительная видеопамять, пропускная способность и вычислительные ресурсы дают ей преимущество на 9% по сравнению с 6650 XT и на 30% по сравнению с RX 6600. Она стоит примерно на 20% дороже, чем самая дешевая 6650 XT и на 58 % дороже, чем RX 6600. Также, если сравнивать с Arc A750, то RX 6700 на 24% быстрее, по крайней мере без трассировки лучей.

Трассировка лучей, как обычно, не приносит пользы архитектуре AMD RDNA 2. Разрыв по сравнению с другими видеокартами AMD остается таким же, хотя он немного расширяет свое преимущество по сравнению с видеокартами серии RX 66xx на базе Navi 23. Кроме того, она всего на 10 % медленнее, чем RTX 3060, хотя и превосходит RTX 3050 с запасом в 28 %. В то же время Intel Arc A770 показал на 34% более высокую производительность, а A750 также превзошел 6700 10 ГБ на 19% — все эти результаты DXR относятся к среднему разрешению 1080p, что примерно соответствует той графике, которую вы хотите использовать с трассировкой лучей на компонентах AMD среднего уровня.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена снижена

В целом, видеокарта AMD RX 6700 10 ГБ может понравиться многим. Если вы ищете хорошую видеокарту, которая в основном может тянуть 1440p в обычных играх, либо тянуть игры со скоростью более 60 кадров в секунду с максимальными настройками в 1080p, можете смело рассматривать RX 6700 как вариант для покупки.