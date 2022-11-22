Можно приобрести Ryzen 5 7600X всего за 249 долларов

Теперь, когда и AMD, и Intel выпустили свои новейшие процессоры и есть обзоры, пришло время принимать решение и покупать. Возможно, чтобы немного облегчить принятие решения, AMD проводит акцию с огромными скидками на свои новейшие процессоры Ryzen серии 7000.

реклама

В настоящее время AMD предлагает четыре процессора Ryzen серии 7000 на базе своей новейшей микроархитектуры Zen 4, ориентированных на требовательных к производительности энтузиастов, создателей контента и геймеров. Эти процессоры стоят от 299 до 699 долларов, но в течение ограниченного периода времени они доступны по цене значительно ниже рекомендованной производителем розничной цены.

Топовый 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X стоит $699, но в течение ограниченного времени он доступен на Amazon за $574, что составляет значительную скидку 28%. Для тех, кто не хочет вкладывать средства во все 16 ядер Zen 4, у AMD есть 12-ядерный Ryzen 7900X с официальной ценой 549 долларов, который доступен на Amazon за 474 доллара со скидкой 14%.

Кроме того, у AMD есть шестиядерный Ryzen 5 7600X, который официально продается по цене 299 долларов, но его можно приобрести за 249 долларов на Amazon. Самое приятное, пожалуй, это то, что Ryzen 7 7700X, который должен продаваться по цене 399 долларов, но продается на Amazon за 349 долларов со значительной скидкой 22%.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Все четыре доступных процессора AMD Ryzen серии 7000 разблокированы. Их можно разогнать, если у вас есть подходящая материнская плата AMD X670E/X670 или B650E/B650. Конечно, для этих новых платформ AM5 требуется память DDR5, которая дороже, чем комплекты DDR4, но цены на DDR5 становятся ниже. Кроме того, поскольку максимальная расчетная тепловая мощность новых процессоров AMD составляет 230 Вт, некоторым пользователям придется приобрести новый кулер и, возможно, даже новый блок питания.