Nvidia также представляет поддержку RTX I/O DirectStorage и игрового стандарта HDR10+

Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready — версию 526.98, который наполнен обновлениями функций, включая поддержку RTX 4080, а также поддержку G-Sync и V-Sync для генерации кадров DLSS 3, HDR10+ Gaming и RTX I/O DirectStorage.

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Возможно, самая ожидаемая функция — помимо поддержки RTX 4080 — это официальная поддержка V-Sync и Nvidia G-Sync с генерацией кадров DLSS 3. Поддержка этих двух технологий синхронизации кадров заметно отсутствовала во время первоначального выпуска DLSS 3, но, наконец, она появилась с новым драйвером 526.98, что дает геймерам возможность играть без разрывов с включенной генерацией кадров.

Тем не менее у поддержки есть некоторые нюансы. На данный момент она ограничена версией V-Sync драйвера Nvidia, а не внутриигровой реализацией. Это означает, что вам нужно зайти в панель управления Nvidia и вручную включить V-Sync в профиле настроек 3D игры, в которую вы играете (или включить ее глобально).

Поддержка G-Sync более проста и требует, чтобы технология была включена на панели управления только один раз. Поддержка DLSS 3 для G-Sync работает как для дисплеев, совместимых с G-Sync, так и для дисплеев G-Sync Ultimate. Если у вас все еще есть проблемы с разрывами, вы можете включить V-Sync (вручную) в сочетании с G-Sync.

Для тех, кто беспокоится об увеличении задержки ввода, Nvidia заявляет, что комбинация DLSS 3 с технологией Nvidia Reflex поможет уменьшить задержку ввода даже при включенной вертикальной синхронизации. Однако есть подозрения, что пользователи все равно увидят немного большую задержку ввода из-за работы V-Sync.

Следующей важной функцией является поддержка Microsoft DirectStorage 1.1 API в форме RTX I/O. Эта функция позволяет графическим процессорам RTX соответствовать стандарту DirectStorage, что позволяет им распаковывать и загружать игровые ресурсы непосредственно из высокоскоростных решений для хранения с помощью ЦП. Это значительно сократит время загрузки игр, поддерживающих эту технологию.

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Набор функций RTX I/O также будет расширен за пределы Microsoft DirectStorage API в виде расширений Vulkan. Эти расширения предоставят играм на основе Vulkan доступ к тем же улучшениям производительности, что и DirectStorage, в обход требований Microsoft, таких, как Windows 10, 11 и DirectX 12.