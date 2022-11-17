Основное предложение — 25-процентная налоговая льгота на расходы на НИОКР для высокотехнологичных компаний

Завтра парламент Тайваня должен обсудить проект статьи 10-2 «Закона о промышленных инновациях». Это может иметь большое значение на Тайване и во всем мире, поскольку его называют собственным Законом о чипах Тайваня. В целом, этот принятие этого закона – понятная реакция на недавний отток инвестиций в полупроводники из Тайваня.

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Как сообщают СМИ, в четверг официальные лица рассмотрят предложенный тайваньский закон о микросхемах, включая кредиты на инвестиции в НИОКР, налоговые льготы для «неограниченного» количества передового оборудования #semiconductor MFG и многое другое, поскольку Тайвань движется к борьбе с субсидиями от других стран.

Ключевой привлекательностью Закона о промышленных инновациях для отечественного бизнеса, который, как многие надеются, поможет направить инвестиции обратно на остров, является 25-процентная налоговая льгота на расходы на исследования и разработки для высокотехнологичных компаний. Также будут налоговые льготы при покупке производственного оборудования, компенсируемые дополнительным снижением налога до 5%. Таким образом, можно было бы увидеть, как технологические компании на Тайване пользуются привлекательным снижением налогов на 30%.

Согласно сообщениям из таких источников, как Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), поправки к налогообложению бизнеса будут обсуждаться министрами Исполнительного Юаня в четверг. Ожидается, что поправки с налоговыми льготами будут затем переданы в Законодательный Юань для дальнейшего обсуждения и голосования.

Министерство экономики Тайваня официально объясняет новый «Закон о тайваньских чипах» тем, что он будет стимулировать отечественные технологические компании, такие как TSMC, MediaTek, GlobalWafers, UMC, Phison и т. д., вкладывать больше средств в Тайвань, особенно в передовые исследования и разработки. Это, а также налоговые льготы на покупку оборудования должны способствовать прорывам в передовом производстве на территории Тайваня.

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Многие пользователи хорошо знают, что крупные тайваньские технологические компании все чаще присоединяются к строительству объектов в таких странах, как США и Япония, после ужесточения санкций США в отношении Китая. Тем не менее очень важные и стратегические предприятия, такие как TSMC, обязались сохранить передовые заводы на Тайване. Пока неясно, удастся ли закону Taiwan CHIPS изменить баланс между внутренними и внешними инвестициями в соответствии с пожеланиями правительства Тайваня.