Также компания поделилась подробностями о новых технологиях повышения производительности

На прошлой неделе AMD завалила прессу подробностями о своей будущей архитектуре RDNA 3, видеокартах серии Radeon RX 7900, а также об отношениях FidelityFX Super Resolution и ISV. Фрэнк Азор из AMD также рассказал о новых дополнениях к программному обеспечению Radeon и преимуществах платформы AMD Advantage для компаний, желающих сотрудничать с AMD для создания настольных компьютеров на платформе AMD. Начнем с последнего, так как он кажется самым интересным.

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AMD сотрудничает с OEM-производителями уже пару лет со своими ноутбуками AMD Advantage. Идея довольно проста: любой ноутбук, использующий процессор Ryzen (серии 5000 или новее) и видеокарту Radeon RX серии 6000 (RDNA 2), потенциально может стать системой AMD Advantage. Теперь с Zen 4 (Ryzen 7000-й серии) и RDNA 3 (Radeon 7000-й серии), AMD распространит программу на настольные компьютеры.

Основные требования к системному интегратору для поставки настольного компьютера AMD Advantage заключаются в том, что он должен иметь процессор Ryzen 9 серии 7000 (7950X или 7900X), материнскую плату AM5 X670E и графический процессор класса Radeon RX 7900. Конечно, это текущие требования, и в какой-то момент программа может быть распространена на процессоры Ryzen 5 и 7, а также на B650 и будущие графические процессоры Radeon 7000. Но преимущества, похоже, в основном касаются дорогих игровых систем, поэтому есть хоть какой-то смысл выбирать самые производительные решения.

Помимо центрального и графического процессора, а также материнской платы, у AMD также есть требования к остальной части ПК. Кейс должен быть премиум-класса с доступом без инструментов; ЦП нуждается в жидкостном охлаждении; требуется твердотельный накопитель NVMe емкостью 2 ТБ или больше; и системе требуется не менее 32 ГБ памяти DDR5, которая поддерживает профили памяти AMD EXPO. В ближайшие недели и месяцы любой геймер потенциально может пойти и купить оборудование, отвечающее всем этим требованиям, но это все равно не приведет к официальному настольному компьютеру AMD Advantage.

Программа в основном выгодна партнерам AMD по системным интеграторам и людям, которые покупают готовые ПК у таких поставщиков. AMD подчеркнула, что программа не требует затрат, но требует тесного сотрудничества — у AMD есть люди, которые работают непосредственно со сборщиками систем, чтобы гарантировать, что все соответствует определенным стандартам качества, и что пользователи получат наилучшие возможности.

На данный момент список партнеров для настольных компьютеров AMD Advantage относительно невелик: CSL, CyberPowerPC, eBuyer, Falcon Northwest, Maingear, Origin PC и Xidax — это семь системных интеграторов, которые будут предлагать готовые системы с почетным знаком AMD Advantage. Скорее всего, в ближайшие месяцы к этому списку присоединятся и другие компании, хотя интересно, что пока нет крупных OEM-производителей, таких, как Acer, Dell, HP или Lenovo.

Одна из целей AMD Advantage — предоставить потребителям больше готовых систем, которые полностью поддерживают все лучшие технологии AMD. Это включает в себя Smart Access Memory (SAM) и такие функции для ноутбуков, как SmartShift и SmartAccess Graphics.

AMD стремилась указать, что, хотя ее графические процессоры также выигрывают от включения Resizable BAR (ReBAR) на платформах Intel, которые поддерживают эту функцию, польза от SAM, как правило, выше из-за более тесной интеграции между драйверами и платформой, которую AMD может использовать.

Новым в семействе технологий Smart является SmartAccess Video, который может использовать как встроенную графику, так и дискретные графические процессоры RDNA 3 для повышения производительности кодирования. Это связано с тем, что новые процессоры Ryzen серии 7000 включают в себя базовую интегрированную графику (всего два вычислительных блока), но они по-прежнему имеют полноценный видеодвижок RDNA 2, который может помочь в задачах декодирования и кодирования.

По словам AMD, при наличии соответствующего оборудования Smart Access Video (SAV) может повысить производительность транскодирования на 30%. Однако нет уверенности, соответствует ли качество видеооборудования на процессорах Ryzen качеству новых графических процессоров RDNA 3, так что это то, что нужно проверить в будущем.

Наконец, Radeon Software Adrenalin Edition получит новую функцию Hypr-RX в первой половине 2023 года. Hypr-RX — это функция, с помощью которой одним щелчком мыши можно оптимизировать игровые настройки и производительность, активируя различные технологии от AMD.

Благодаря Hypr-RX поддерживаемые игры автоматически активируют «лучшие» дополнительные функции, предлагаемые Radeon Software, включая Anti-Lag, Radeon Boost, Radeon Super Resolution и другие. Anti-Lag фокусируется на оптимизации задержки системы, аналогично технологии Reflex от Nvidia. Radeon Boost немного отличается, так как он использует динамическое масштабирование разрешения для увеличения частоты кадров в соответствующее время (например, при повороте разрешение может упасть, потому что игроки с меньшей вероятностью заметят потерю визуальной точности, в то же время оценив отзывчивость. Наконец, Radeon Super Resolution использует тот же базовый алгоритм, что и FSR 1.0 (пространственное масштабирование), и применяет его на уровне драйвера практически к любой игре.

Конечно, вы можете включить или отключить эти функции уже в поддерживаемых играх, но это может занять три или четыре нажатия кнопки мыши. Hypr-RX делает это одним кликом. AMD предоставила пример с Dying Light 2, где Hypr-RX снизил задержку с 30 мс до 11 мс и увеличил производительность с 90 кадров в секунду до 166 кадров в секунду — но, конечно, это, вероятно, лучший сценарий. Как данная функция будет работать в других играх, пока неизвестно.

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Фрэнк Азор из AMD также рассказал о потоковой передаче, подавлении шумов AMD и некоторых других функциях программного обеспечения.