Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
AMD раскрыла некоторые подробности об AMD Advantage для ПК
Также компания поделилась подробностями о новых технологиях повышения производительности
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

На прошлой неделе AMD завалила прессу подробностями о своей будущей архитектуре RDNA 3, видеокартах серии Radeon RX 7900, а также об отношениях FidelityFX Super Resolution и ISV. Фрэнк Азор из AMD также рассказал о новых дополнениях к программному обеспечению Radeon и преимуществах платформы AMD Advantage для компаний, желающих сотрудничать с AMD для создания настольных компьютеров на платформе AMD. Начнем с последнего, так как он кажется самым интересным.

реклама

AMD сотрудничает с OEM-производителями уже пару лет со своими ноутбуками AMD Advantage. Идея довольно проста: любой ноутбук, использующий процессор Ryzen (серии 5000 или новее) и видеокарту Radeon RX серии 6000 (RDNA 2), потенциально может стать системой AMD Advantage. Теперь с Zen 4 (Ryzen 7000-й серии) и RDNA 3 (Radeon 7000-й серии), AMD распространит программу на настольные компьютеры. 

Основные требования к системному интегратору для поставки настольного компьютера AMD Advantage заключаются в том, что он должен иметь процессор Ryzen 9 серии 7000 (7950X или 7900X), материнскую плату AM5 X670E и графический процессор класса Radeon RX 7900. Конечно, это текущие требования, и в какой-то момент программа может быть распространена на процессоры Ryzen 5 и 7, а также на B650 и будущие графические процессоры Radeon 7000. Но преимущества, похоже, в основном касаются дорогих игровых систем, поэтому есть хоть какой-то смысл выбирать самые производительные решения.

Помимо центрального и графического процессора, а также материнской платы, у AMD также есть требования к остальной части ПК. Кейс должен быть премиум-класса с доступом без инструментов; ЦП нуждается в жидкостном охлаждении; требуется твердотельный накопитель NVMe емкостью 2 ТБ или больше; и системе требуется не менее 32 ГБ памяти DDR5, которая поддерживает профили памяти AMD EXPO. В ближайшие недели и месяцы любой геймер потенциально может пойти и купить оборудование, отвечающее всем этим требованиям, но это все равно не приведет к официальному настольному компьютеру AMD Advantage.

Программа в основном выгодна партнерам AMD по системным интеграторам и людям, которые покупают готовые ПК у таких поставщиков. AMD подчеркнула, что программа не требует затрат, но требует тесного сотрудничества — у AMD есть люди, которые работают непосредственно со сборщиками систем, чтобы гарантировать, что все соответствует определенным стандартам качества, и что пользователи получат наилучшие возможности.

На данный момент список партнеров для настольных компьютеров AMD Advantage относительно невелик: CSL, CyberPowerPC, eBuyer, Falcon Northwest, Maingear, Origin PC и Xidax — это семь системных интеграторов, которые будут предлагать готовые системы с почетным знаком AMD Advantage. Скорее всего, в ближайшие месяцы к этому списку присоединятся и другие компании, хотя интересно, что пока нет крупных OEM-производителей, таких, как Acer, Dell, HP или Lenovo.

Одна из целей AMD Advantage — предоставить потребителям больше готовых систем, которые полностью поддерживают все лучшие технологии AMD. Это включает в себя Smart Access Memory (SAM) и такие функции для ноутбуков, как SmartShift и SmartAccess Graphics.

AMD стремилась указать, что, хотя ее графические процессоры также выигрывают от включения Resizable BAR (ReBAR) на платформах Intel, которые поддерживают эту функцию, польза от SAM, как правило, выше из-за более тесной интеграции между драйверами и платформой, которую AMD может использовать.

Новым в семействе технологий Smart является SmartAccess Video, который может использовать как встроенную графику, так и дискретные графические процессоры RDNA 3 для повышения производительности кодирования. Это связано с тем, что новые процессоры Ryzen серии 7000 включают в себя базовую интегрированную графику (всего два вычислительных блока), но они по-прежнему имеют полноценный видеодвижок RDNA 2, который может помочь в задачах декодирования и кодирования.

По словам AMD, при наличии соответствующего оборудования Smart Access Video (SAV) может повысить производительность транскодирования на 30%. Однако нет уверенности, соответствует ли качество видеооборудования на процессорах Ryzen качеству новых графических процессоров RDNA 3, так что это то, что нужно проверить в будущем.

Наконец, Radeon Software Adrenalin Edition получит новую функцию Hypr-RX в первой половине 2023 года. Hypr-RX — это функция, с помощью которой одним щелчком мыши можно оптимизировать игровые настройки и производительность, активируя различные технологии от AMD.

Благодаря Hypr-RX поддерживаемые игры автоматически активируют «лучшие» дополнительные функции, предлагаемые Radeon Software, включая Anti-Lag, Radeon Boost, Radeon Super Resolution и другие. Anti-Lag фокусируется на оптимизации задержки системы, аналогично технологии Reflex от Nvidia. Radeon Boost немного отличается, так как он использует динамическое масштабирование разрешения для увеличения частоты кадров в соответствующее время (например, при повороте разрешение может упасть, потому что игроки с меньшей вероятностью заметят потерю визуальной точности, в то же время оценив отзывчивость. Наконец, Radeon Super Resolution использует тот же базовый алгоритм, что и FSR 1.0 (пространственное масштабирование), и применяет его на уровне драйвера практически к любой игре.

Конечно, вы можете включить или отключить эти функции уже в поддерживаемых играх, но это может занять три или четыре нажатия кнопки мыши. Hypr-RX делает это одним кликом. AMD предоставила пример с Dying Light 2, где Hypr-RX снизил задержку с 30 мс до 11 мс и увеличил производительность с 90 кадров в секунду до 166 кадров в секунду — но, конечно, это, вероятно, лучший сценарий. Как данная функция будет работать в других играх, пока неизвестно.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Фрэнк Азор из AMD также рассказал о потоковой передаче, подавлении шумов AMD и некоторых других функциях программного обеспечения. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD сравнила RX 7900 XT и RX 7900 XTX с RTX 4080, выяснив, какая видеокарта лучше
AMD Ryzen 9 7845HX появился в игровом бенчмарке
Samsung разрабатывает чипсет Exynos с двумя ядрами Cortex-X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
30
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
11
Киты выводят Биткоин с бирж, а паника усиливается – курс ВТС может обвалиться ниже $13 000
24
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
Илон Маск признался, что слишком много работает
3
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
15
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
5
В преддверии выхода RTX 4080, компания AMD нахваливает RX 7900, убеждая игроков подождать её выхода
5
Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
14
Марго Робби рассказала о ходе съемок новой части фильма «Пираты Карибского моря»
5
Официально: крупное графическое обновление «Ведьмака 3» выйдет ровно через месяц
3
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
10
Художник показал, как мог бы выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim на Unreal Engine 5
6
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
3
Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
3
В Европе появились цены на видеокарты Nvidia RTX 4080
7
Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
1
Система охлаждения AXAGON CLR-M2FAN для M.2 SSD внешне напоминает GTX 480
1
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
200

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
550
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
132
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
49
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
5
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
29
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
57
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
8
Архитектура и современный мир. Воскрешение Кёнигсберга, часть I
19
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
23

Сейчас обсуждают

RedStone
01:19
А Вам не приходит в голову, что делать электричество, а потом его транспортировать, попутно несколько раз преобразовывая - это печальнее, чем сжигать соляру в моторе ?
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
RedStone
01:18
Я так думаю, что на втором видео - это прочистка от сажи, а не "тепловоз в разнос".
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
RedStone
01:14
Грета уже обмолвилась, что ей говорили что она должна говорить.
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
Невеселый Молочник
01:09
да пшел ты тупо ф+уй, чушок е6аный
Первые тесты GeForce RTX 4080 показали превосходство над RTX 3090 Ti и RX 6950 XT
Oleg V
01:08
Ну а что делать? Армия РФ воевать не может. Дохнут как мухи удирают бросают технику смачно сосут у ВСУ. Остаётся только мирное население бомбить и радоваться вот мол мы какие. Давно пора ВСУ обстрелив...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
➀➀➀
01:07
Скажу честно. В данный моент времени у меня нет желания жить в этой стране. Если ничего здесь не изменится, то буду уезжать в "загнивающий" мир, в котором будет нужно 50 и более процентов зарплаты отд...
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
Палец Шеши
01:06
А что я там неправильно написал? Я написал то что разгон, это старая хохлаблять *, которая рождена в совке, и всё не может от него отойти. У него вечно кто-то виноват, но только не он естественно.
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
Oleg V
01:05
Соснула армия РФ под херсоном у ВСУ а бить по мирному населению это зашквар. Плешивая лилипутинская крыса понимает что проиграла.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Палец Шеши
01:05
Админ не удаляй мой комментарий
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
Невеселый Молочник
01:05
Я твою бороду топтал, чмо е6аное. Тут ты никто извать тебя никак, марш под шконку, чучело. Подмылся и на смену, чушок
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем