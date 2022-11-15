Заявлено на 22% лучшее охлаждение процессора

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Конструкция охлаждения ПК, кажется, не менялась в течение многих лет, с небольшими изменениями в одних и тех же проверенных и надежных конструкциях. Таким образом, дизайн радиатора, скажем, 10-летней давности, может быть неотличим от нового. Тем не менее бельгийская компания Diabatix, занимающаяся программным обеспечением для систем охлаждения, хочет изменить статус-кво и недавно нашла синергетического партнера Amnovis, производителя, который специализируется на 3D-печати из меди. Некоторые ранние плоды этого партнерства недавно были представлены на вебинаре, и они хороши. Утверждается, что новые совместно разработанные и произведенные радиаторы обеспечивают «на 22% лучшее охлаждение процессора».

Фирменным программным продуктом Diabatix является приложение под названием ColdStream. Облачная платформа, которая поддерживает весь процесс проектирования систем охлаждения, «от теплового анализа до теплового проектирования». По профилю электронного продукта ColdStream может прогнозировать температуру, автоматически указывать правильный размер и форму стандартного радиатора. Компания ColdStream может пойти дальше и создать оптимальный индивидуальный радиатор на основе вычислительной гидродинамики (CFD), применения искусственного интеллекта и знаний о более чем 250 тепловых материалах. Генеративный дизайн, как правило, выглядит органично и не имеет ничего общего с традиционным радиатором с регулярным симметричным набором ребер или штифтов.

Все хорошо, когда есть эти оптимизированные конструкции, но как насчет производства? Большинство людей знают, что для мелкосерийного производства, которое популярно для специализированного дизайна, 3D-печать является большим преимуществом. С точки зрения теплопроводности медь остается оптимальным выбором при соотношении цена/производительность охлаждения. Компания Amnovis осознала эту силу и уже зарекомендовала себя в сфере 3D-печати медью. Теперь компания добавила в свой портфель проекты Diabatix ColdStream.

Фирменным предложением Amnovis является использование запатентованных медных порошков и запатентованного метода производства для обеспечения «беспрецедентных тепловых, электрических и механических свойств тепло- и электропроводных компонентов сложной формы». Медные изделия толщиной до 200 микрон и с зазорами до 250 микрон находятся в пределах возможностей запатентованных процессов Amnovis.

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Совместный 3D-печатный радиатор, разработанный Diabatix и произведенный Amnovis, в настоящее время проходит независимую проверку производительности в Университете Левена, Бельгия. Ожидается, что тестовые данные станут доступны весной следующего года. Между тем, те, кто ищет более подробную техническую информацию об этом партнерстве и хочет проверить основанное на моделировании сравнение генеративного дизайна и радиатора эталонного дизайна, могут посетить веб-семинар и / или загрузить технический документ, доступный на веб-сайте Diabatix.