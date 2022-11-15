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AMD рассказала о FSR 2.2 и сотрудничестве с независимыми поставщиками ПО
Наряду с объявлением об архитектуре RDNA 3 и видеокартах Radeon RX 7900 AMD также проинформировала о своих отношениях с играми и независимыми поставщиками ПО, а также о внедрении некоторых своих технологий GPUOpen
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Наряду с объявлением об архитектуре RDNA 3 и видеокартах серии Radeon RX 7900 AMD также проинформировала о своих отношениях с играми и независимыми поставщиками программного обеспечения, а также о внедрении некоторых своих технологий GPUOpen. У нас также есть еще одна статья об экосистеме программного обеспечения и платформы Radeon. Речь пойдет о FidelityFX Super Resolution (FSR) — безусловно, самом успешном из предложений AMD FidelityFX на сегодняшний день.

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Спустя чуть более года с тех пор, как FSR 1.0 впервые стала доступна, и примерно шесть месяцев с момента появления FSR 2.0, AMD заявляет, что FSR теперь присутствует в 218 играх, и их число будет увеличиваться. У нее есть веб-сайт, на котором отслеживается список игр с поддержкой FSR (обратите внимание, что вам нужно нажать на Super Resolution, так как в списке также отслеживаются игры с другими функциями FidelityFX). Список, по-видимому, неполный, так как в нем можно насчитать только 106 игр, и в нем также не указана поддержка недавно вышедшей FSR 2.1 для Cyberpunk 2077, а также недавно выпущенная поддержка FSR 2.2 в Forza Horizon 5.

В настоящее время показано 23 игры с FSR 2 или более поздней версии, которых в итоге не менее 25, считая последние дополнения. Для сравнения, всего 46 игр используют FidelityFX CAS (адаптивная резкость по контрасту), пять — FidelityFX Ambient Occlusion, четыре — Variable Shading, пять — Denoiser, одна — HDR Mapper, восемь — Downsampler и одна — FidelityFX Screen.

AMD также указала, что FSR имеет большее распространение по сравнению с DLSS. Однако тут нужно отметить, что интеграция FSR 1.0 намного проще, поскольку она использует пространственное масштабирование, и выглядит она так хорошо, как FSR 2. Почти все игры с поддержкой DLSS теперь используют DLSS 2 или более позднюю версию, что является реальной конкуренцией для AMD. Это означает, что в настоящее время игр с DLSS 2 (или DLSS 3) примерно в десять раз больше, чем игр с поддержкой FSR 2.

Новинкой является FSR 2.2, который предлагает дальнейшую настройку алгоритма FSR 2, чтобы помочь устранить ореолы на быстро движущихся объектах. Forza Horizon 5 получила официальную общедоступную поддержку FSR 2.2 8 ноября, и при ограниченном тестировании на одном графическом процессоре все работало неправильно. В связанных новостях тот же патч также добавил поддержку DLSS 2 — это здорово и имеет смысл, поскольку FSR 2 и DLSS 2 используют одни и те же основные входные данные: z-буфер, векторы движения, текущий кадр и предыдущий кадр(ы).

Теперь, когда Nvidia продвигает функцию генерации кадров DLSS 3, AMD также надеется ответить выпуском FSR 3 где-то в следующем году. Она будет использовать «Fluid Motion Frames» для создания дополнительного кадра и, как и DLSS 3, потенциально добавит (по крайней мере) один кадр задержки при повышении частоты кадров. Пока не анонсировано ни одной игры с поддержкой FSR 3.

Также любопытно посмотреть, будет ли AMD придерживаться своего подхода «работает везде», как можно было видеть с FSR 1 и FSR 2. Nvidia сделала много комментариев о необходимости ускорителя оптического потока в своих графических процессорах Ada Lovelace для поддержки DLSS 3, хотя есть вопросы о том, действительно ли это необходимо и может ли быть достаточно OFA в Ampere. AMD имеет некоторые функции AI Accelerator в своих архитектурах RDNA 2 и RDNA 3, и, возможно, они могут быть использованы с FSR 3. Однако, похоже, компания постарается сохранить «универсальную» поддержку.

AMD также рассказала о своей поддержке DirectStorage 1.1, которая должна быть доступна в ближайшее время и должна работать на всех видеокартах RDNA 2 и RDNA 3. Технология также будет работать с видеокартами Nvidia RTX и графическими процессорами Intel Arc. Теперь все, что действительно нужно, — это публичный выпуск игр, которые действительно поддерживают эту функцию. 

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AMD также рассказала о сотрудничестве с различными компаниями, чтобы внедрить свои технологии в игровые движки. Это, очевидно, происходит и с Nvidia и Intel. В конечном итоге чем больше ваша доля на рынке видеокарт, тем легче заставить независимых разработчиков использовать ваши функции. Это одно из больших преимуществ Nvidia, поскольку, согласно статистике используемых компонентов от Steam, на графические процессоры от Nvidia приходится 75–80 процентов игрового рынка.

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