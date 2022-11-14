Наиболее низкая цена в Европе составляет 1166 фунтов стерлингов (1368 долларов США)

На прошлой неделе впервые стало известно о розничных ценах на видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 в США. Ситуация складывается не в лучшую сторону, и похоже, что потребителям будет трудно купить многие модели, близкие к рекомендованной производителем розничной цене, в эту среду (дата выпуска 16 ноября). Тем не менее стали появляться первые европейские цены, и выглядят они значительно хуже: самая дешевая модель из перечисленных стоит 1166 фунтов стерлингов (1368 долларов США) без учета НДС.

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Для выборки цен на RTX 4080 портал Tom’s Hardware проверил популярные магазины техники в Дании, Франции и Великобритании и сравнил их с ценами Microcenter в США. У всех ритейлеров, которые они проверили, самым дешевым SKU стала модель Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080, а самым дорогим вариантом среди всех ритейлеров, была Asus ROG Strix RTX 4080 OC Edition.

Помните, рекомендованная производителем розничная цена GeForce RTX 4080 составляет 1199 долларов, а рекомендованная производителем розничная цена флагманской RTX 4090 — 1599 долларов. Tom’s Hardware использовали европейские цены без налога с продаж для конвертации в доллары США.

Если принять во внимание вышеизложенное, цены в США являются лучшими, за ними следуют цены в Великобритании. Покупатели в еврозоне могут легко выбрать самую дешевую из стран ЕС, не беспокоясь о дополнительных пошлинах или налогах на импорт. На данный момент наиболее низкие цены в еврозоне во Франции, однако Tom’s Hardware не смогли найти розничных продавцов в соседних странах, таких как Испания, Германия или Италия, представивших ориентировочные цены на видеокарты RTX 4080.

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Говоря о спецификациях и предполагаемых возможностях GeForce RTX 4080, она оснащена графическим процессором AD103, который имеет примерно на 60% меньше транзисторов, чем в AD102 внутри RTX 4090. Также она имеет значительно меньшее количество ядер CUDA, Tensor и RT. RTX 4080 16 ГБ имеет на 8 ГБ меньше видеопамяти и более узкую шину памяти. Предварительные маркетинговые цифры и утечки Nvidia указывают на то, что RTX 4080 16 ГБ по-прежнему стабильно предлагает значительный прирост производительности по сравнению с RTX 3090 Ti из предыдущего поколения видеокарт Nvidia.