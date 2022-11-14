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PowerColor показала изображение видеокарты Hellhound Radeon RX 7900-й серии
PowerColor демонстрирует еще одну видеокарту Radeon RX серии 7900
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Компания PowerColor опубликовала первое изображение будущей видеокарты Hellhound Radeon RX 7900-й серии. Видеокарта дополнит модели Radeon RX 7900 под брендом Red Devil от PowerColor, которыми компания дразнила некоторое время назад, хотя продукты, вероятно, будут позиционироваться по-другому. 

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На фотографии новой видеокарты версии Hellhound (AIB) от PowerColor сразу бросаются в глаза три вещи. Имеется очень сложная трехслотовая система охлаждения с двумя радиаторами и несколькими тепловыми трубками, двумя восьмиконтактными вспомогательными разъемами питания PCIe и синими светодиодами (или светодиодами RGB, настроенными на синий). 

Огромные кулеры, вероятно, будут обычным явлением для видеокарт AMD на базе Radeon RX 7900, поэтому неудивительно, если увидим их здесь. Между тем, учитывая тот факт, что PowerColor оснастила свои видеокарты Radeon RX 6900 XT и RX 6950 XT тремя восьмиконтактными разъемами питания PCIe, немного неожиданно увидеть видеокарту серии Hellhound Radeon RX 7900 с двумя восьмиконтактными разъемами. Впрочем, этому есть возможное объяснение.

«Адская гончая рождается с мехом, жестким, как броня, и когтями, острыми, как бритва», — говорится в твите PowerColor. «Ее глаза горят в темноте и точно выслеживают добычу. Когда-то это был боевой пес, принадлежавший герою. Но ваша храбрость не осталась незамеченной Красным Дьяволом, и это дало вам возможность стать Хранителем Ада». 

Как правило, PowerColor использует бренды Red Devil и Liquid Devil для своих топовых видеокарт, тогда как бренд Hellhound используется для высокопроизводительных видеокарт для массового рынка, а также для продуктов, предназначенных для моддеров, которые ищут стильные AIB. Без сомнения, карта серии PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 выглядит впечатляюще. Но чтобы различать топовые видеокарты под маркой Devil и предложения под маркой Hellhound, PowerColor, возможно, ограничила количество разъемов питания на последних. Это, конечно, ограничит запас мощности и потенциал разгона устройства, но это также должно гарантировать, что его системы охлаждения достаточно. 

Еще неизвестно, будет ли PowerColor предлагать Radeon RX 7900 XTX под своим брендом Hellhound или будет продавать видеокарту высшего класса исключительно под торговыми марками Red Devil и Liquid Devil и ограничивать торговую марку Hellhound более дешевой Radeon RX 7900XT.

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AMD планирует начать продажи своих устройств AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX, которые должны конкурировать в рядах лучших видеокарт для игр, 13 декабря. На данный момент неясно, все ли AIB-партнеры AMD к этой дате смогут выпустить свои собственные продукты серии Radeon RX 7900. Но, учитывая, что такие компании, как Asus и PowerColor, уже тестируют свои новые видеокарты Radeon, к середине декабря, вероятно, можно будет увидеть по крайней мере несколько предложений.

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