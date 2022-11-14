Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
На компонентах от AMD работает 101 из 500 лучших суперкомпьютеров
Frontier на базе AMD по-прежнему считается самой быстрой системой в мире
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Список Top 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире был сегодня опубликован, и, хотя никаких неожиданных изменений в лидерстве не произошло — Frontier экзафлопсного класса на базе AMD по-прежнему считается самой быстрой системой в мире, в то время как Intel борется с задержками для системы Aurora — список показывает, что AMD продолжает занимать больше первых мест в списке. 

реклама

В этом выпуске AMD обеспечивает работу 101 системы из списка Top 500, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит учесть, что данный список обычно демонстрирует более низкую скорость изменений. Что еще более важно, многие из этих систем на базе AMD находятся в верхней части списка, при этом AMD в настоящее время занимает четыре из десяти первых мест и 12 из 20 лучших.

AMD только что выпустила свои процессоры EPYC Genoa. Чипы превосходят действующие Intel Ice Lake во всех типах рабочих нагрузок, не говоря уже об энергопотреблении. Эти достижения часто достигаются за счет невероятного преимущества в количестве ядер: самый мощный процессор Genoa имеет более чем в два раза больше ядер, чем Xeon Ice Lake. Пока что преимущество AMD должно сохраняться, поскольку в настоящее время Genoa имеет на 60% больше ядер, чем еще не выпущенный Intel Sapphire Rapids, который, по слухам, достигает отметки в 60 ядер. 

Как и следовало ожидать, некоторые из новых участников используют новейшие чипы AMD. Например, Shaheen III, самый быстрый суперкомпьютер на Ближнем Востоке, использует чип EPYC Genoa четвертого поколения. Однако не все места занимает EPYC Genoa: еще один новый участник от HPE неожиданно оснащен чипом второго поколения EPYC Rome от AMD. Суперкомпьютер для Университета искусственного интеллекта Мохамеда бен Заида (MBZUAI) оснащен 384 графическими процессорами Nvidia A100 в сочетании с чипом предыдущего поколения от AMD, что показывает, что AMD также может продолжать одерживать новые победы со своими старыми компонентами. 

Говоря о графических ускорителях, в списке 500 лучших сейчас девять систем с ускорителями AMD Instinct, что на два больше, чем в прошлом топе. Очевидно, что AMD не добилась такого большого успеха со своей линейкой ускорителей Instinct, как это было со стороны ЦП, но ее переход на графические процессоры Instinct MI200 может помочь ей, как и с EPYC, начать набирать обороты в самых требовательных рабочих нагрузках. 

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Не менее важно и то, что AMD продолжает продвигаться вперед в рейтинге Green 500, в который входят 500 самых эффективных суперкомпьютеров в мире. Сейчас AMD работает на семи из десяти самых эффективных систем, что почти вдвое больше, чем четыре системы, представленные компанией в июньском списке. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #epyc genoa
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD сравнила видеокарты Radeon RX 7900 с GeForce RTX 4080
Asus готовит восемь карт Radeon RX 7900 линейки ROG Strix
PowerColor показала изображение видеокарты Hellhound Radeon RX 7900-й серии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA проиграла AMD в технологическом споре – DLSS 3.0 оказалась медленнее FSR 2.0 в игровом тесте
55
Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
20
Почему видеокарты так медленно дешевеют, и когда цены в магазинах РФ вернутся к рекомендованным
8
В Google Chrome можно будет сохранять группы вкладок на панели закладок
4
Samsung S23 Ultra - 200-мегапикселей и Snapdragon 8 Gen2
6
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
5
Киты выводят Биткоин с бирж, а паника усиливается – курс ВТС может обвалиться ниже $13 000
16
MediaTek представила чипсет Pentonic 1000
+
Илон Маск признался, что слишком много работает
3
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
9
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
141
Что такой скрытый потенциал видеокарты, и какой процессор подобрать для флагмана и GeForce RTX 3050
7
В Госдуме пояснили, откуда взяли список игр с пропагандой ЛГБТ
11
Компания набрала заказов на $2 млрд для производства "тормозной системы будущего" к 2025 году
5
Igor’s Lab протестировал генерацию кадров Nvidia с DLSS 3.0, FSR 2.1 и XeSS
5
Система охлаждения AXAGON CLR-M2FAN для M.2 SSD внешне напоминает GTX 480
1
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
277
В сети появились изображения тестового билда The Sims 5
2
AMD может представить доступные процессоры Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache
12
Обновление 1.46 для Euro Truck Simulator 2 доступно для загрузки
6

Популярные статьи

Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
109
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
15
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
126
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
187
Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только
106
Покупаю компьютер для работы и игр – сколько я готов потратить, и какую видеокарту выберу
25
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
10
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
3
Три очень хороших политических детективных фильма, которые стоит посмотреть
2
Архитектура и современный мир. Воскрешение Кёнигсберга, часть I
17

Сейчас обсуждают

Культя Шеши
23:10
очередной жест доброй воли типо отступления из под Киева, Харьковской области, и Херсона вон в Крыму уже окопы роют, готовятся
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Палец Шеши
23:10
Это сосиска в тесте, я пять штук сьел, шестую уже не осилил
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
XAM
23:09
Ужин ципсошника. Не густо.
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Вежливый N A S A M S
23:09
снова ракетами по многоэтажкам будут шамалять. если б не ПВО то еще б и ковровые бомбардировки были как в Сирии. вот и все что орки задумали.
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Культя Шеши
23:09
почему про 8 лет бомбаса только после 24 февраля заговорили, до этого пох что ли было
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Палец Шеши
23:09
Те кто там остались, они просто думали, то что сейчас они будут украинцами, и за бугор уедут, убегу. На Мальдивах купаться, с девочками красивыми трахатся
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
XAM
23:09
Гончаренко авторитет. Пойду Шария послушаю.
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Алексей Дворский
23:09
Такой бред, сами же биржи и переводят битки на холодные кошельки... В надежде что пронест и цена пойдёт вверх. Но всё биржи ждёт одна судьба... Схему уже поняли. Адекваты выводят в бакс, на него берут...
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
RandomXP
23:08
IMHO - если играешь и уже есть платформа на АМ4 - разумно взять 5800X3D и не ломать голову мыслями о ненужном выборе. Все остальное на этой платформе (если играешь) - компромисс.
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
УдалЁн
23:08
И половинил эти частоты
Илон Маск признался, что слишком много работает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем