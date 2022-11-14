Frontier на базе AMD по-прежнему считается самой быстрой системой в мире

Список Top 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире был сегодня опубликован, и, хотя никаких неожиданных изменений в лидерстве не произошло — Frontier экзафлопсного класса на базе AMD по-прежнему считается самой быстрой системой в мире, в то время как Intel борется с задержками для системы Aurora — список показывает, что AMD продолжает занимать больше первых мест в списке.

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В этом выпуске AMD обеспечивает работу 101 системы из списка Top 500, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит учесть, что данный список обычно демонстрирует более низкую скорость изменений. Что еще более важно, многие из этих систем на базе AMD находятся в верхней части списка, при этом AMD в настоящее время занимает четыре из десяти первых мест и 12 из 20 лучших.

AMD только что выпустила свои процессоры EPYC Genoa. Чипы превосходят действующие Intel Ice Lake во всех типах рабочих нагрузок, не говоря уже об энергопотреблении. Эти достижения часто достигаются за счет невероятного преимущества в количестве ядер: самый мощный процессор Genoa имеет более чем в два раза больше ядер, чем Xeon Ice Lake. Пока что преимущество AMD должно сохраняться, поскольку в настоящее время Genoa имеет на 60% больше ядер, чем еще не выпущенный Intel Sapphire Rapids, который, по слухам, достигает отметки в 60 ядер.

Как и следовало ожидать, некоторые из новых участников используют новейшие чипы AMD. Например, Shaheen III, самый быстрый суперкомпьютер на Ближнем Востоке, использует чип EPYC Genoa четвертого поколения. Однако не все места занимает EPYC Genoa: еще один новый участник от HPE неожиданно оснащен чипом второго поколения EPYC Rome от AMD. Суперкомпьютер для Университета искусственного интеллекта Мохамеда бен Заида (MBZUAI) оснащен 384 графическими процессорами Nvidia A100 в сочетании с чипом предыдущего поколения от AMD, что показывает, что AMD также может продолжать одерживать новые победы со своими старыми компонентами.

Говоря о графических ускорителях, в списке 500 лучших сейчас девять систем с ускорителями AMD Instinct, что на два больше, чем в прошлом топе. Очевидно, что AMD не добилась такого большого успеха со своей линейкой ускорителей Instinct, как это было со стороны ЦП, но ее переход на графические процессоры Instinct MI200 может помочь ей, как и с EPYC, начать набирать обороты в самых требовательных рабочих нагрузках.

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Не менее важно и то, что AMD продолжает продвигаться вперед в рейтинге Green 500, в который входят 500 самых эффективных суперкомпьютеров в мире. Сейчас AMD работает на семи из десяти самых эффективных систем, что почти вдвое больше, чем четыре системы, представленные компанией в июньском списке.