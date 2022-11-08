Последуют ли за ней другие AIB-партнеры?

Сообщается, что Gainward откладывает поставки своих видеокарт GeForce RTX 4090 в попытке заменить адаптеры Nvidia 12VHPWR, которые плавятся, перегреваются или загораются. Насколько известно, Gainward — единственный производитель видеокарт, который решил это сделать, хотя неудивительно, если другие последуют этому примеру.

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«Как вы, возможно, заметили, клиенты, получившие первые партии карт [GeForce RTX] 4090, сообщали о проблемах, когда эти адаптеры проявляли признаки перегрева/плавления при определенных обстоятельствах», — написал австралийский ритейлер TechFast клиенту, который — опубликовал сообщение на Reddit (через VideoCardz). «Хотя расследование все еще продолжается, а Nvidia еще не опубликовала публичное заявление, Gainward сообщила нам, что кабели, поставляемые с их картами, будут заменены. В результате они приостанавливают отгрузку всех карт до тех пор, пока это не произойдет».

Хотя сообщений о неисправных адаптерах Nvidia 12VHPWR, которые поставляются с лучшей на сегодняшний день видеокартой, сейчас много, и проблема кажется очень реальной, ни Nvidia, ни другие производители официально не начали отзыв адаптеров. По крайней мере, никто еще не заявил об этом публично.

Андреас Шиллинг из HardwareLuxx.de говорит, что Gainward может быть единственной компанией, которая заменит эти адаптеры, по крайней мере, на данный момент. Однако TechFast заявляет, что Gainward не единственная компания, которая заменит переходники.

«Мы также понимаем, что замена кабеля не будет ограничена только компанией Gainward», — написал продавец. «Нам дали сроки до середины ноября, которые понадобятся на замену, поэтому на данном этапе мы получим их примерно через 2 недели. [...] Мы получим все заказанные карты одновременно».

Пока у AIB-производителей в целом или у Gainward в частности нельзя точно узнать, заменяют ли они адаптер Nvidia 12VHPWR на момент публикации. Так что относитесь к этой информации с недоверием.

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Что еще предстоит выяснить, так это повлияет ли проблема с адаптерами 12VHPWR на график запуска видеокарт GeForce RTX 4080 (должна быть выпущена 16 ноября), которые также поставляются с 12 + 4-контактным разъемом питания.