Он разобрал переходник Nvidia и обнаружил плохую пайку

Igor's Lab недавно опубликовал статью, в которой обсуждается плавление 16-контактных разъемов питания Nvidia 12VHPWR на RTX 4090 и причины их плавятся. Игорь утверждает, что причина расплавления связана с плохо сконструированным переходником Nvidia с 8-контактного на 16-контактный, а не с самим стандартом 16-контактного разъема питания.

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Он говорит, что адаптер Nvidia плохо спроектирован, причем до такой степени, что может повредить 16-контактное соединение. Игорь обнаружил, что толстые провода, идущие от всех четырех 8-контактных разъемов, подключаются непосредственно к шести контактам 12 В на 16-контактном адаптере (остальные контакты заземления). Само по себе это не является большой проблемой, но он говорит, что проблема кроется в очень плохой пайке.

Припой невероятно мал, а основание всего 0,2 мм тонкой меди при ширине 2 мм на входящий провод. Это означает, что паяные контакты Nvidia могут быть слишком малы, чтобы удерживать 8-контактные провода соединенными даже при обычных изгибах, что может привести к неравномерному соединению между ними.

Если вы посмотрите на изображения, то сразу поймете, что пайка выглядит некачественной. Далее он говорит, что простое снятие верхнего слоя припоя приводит к немедленному разрыву соединения.

Основываясь на этих выводах, нельзя не поставить под сомнение дальнейшее использование прилагаемых адаптеров Nvidia «quadropus» с картами RTX 4090. Если есть возможность, владельцы должны заменить переходник подходящим 16-контактным кабелем, предназначенным для прямого подключения к блоку питания. Стороннего более качественного переходника, изготовленного в соответствии с более высокими стандартами, должно быть достаточно. Переходник для RTX 4090, являющийся частью комплекта, который AIB-партнеры получают от Nvidia вместе с графическим процессором и памятью GDDR6X, по-видимому, является основным фактором рассматриваемой проблемы.

Если заменить его невозможно, избегайте любых изгибов возле 16-контактного разъема на 8-контактном адаптере Nvidia. Вам, вероятно, придется снять боковую панель с корпуса, но лучше иметь не закрытый корпус ПК, чем поврежденный графический процессор за 1600 долларов.

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Также он добавил, что Nvidia уже была проинформирована об этих проблемах с адаптером питания с 8-контактного на 16-контактный, поэтому вскоре возможно увидим объявление от Nvidia об устранении проблемы. Nvidia, скорее всего, откажется от оригинальных адаптеров и заменит их новой версией, которая будет намного более надежной.