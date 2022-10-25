AMD и ее партнеры избегают фиаско 12VHPWR

По словам ветерана ИТ-индустрии, AMD не будет использовать разъем адаптера питания 12VHPWR для своих видеокарт следующего поколения. Похоже, что команда не зря решила не использовать новый разъем, поскольку в понедельник разразилась история о плавлении разъемов питания GeForce RTX 4090.

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Бывший редактор HardOCP и бывший исполнительный директор Intel Кайл Беннетт подтвердил из нескольких источников, что ни ссылка AMD, ни специальные разработки AIB с использованием графических процессоров RDNA 3 не выбрали стандарт компактного 16-контактного разъема питания. Скотт Херкельман из AMD, старший вице-президент и генеральный директор графического подразделения AMD, также дал понять, что не будет использовать 12VHPWR на своих платах.

«После ситуации с плавлением @NVIDIAGeForce я проверил через несколько источников, что реф-карты @Radeon Navi 31 НЕ будут использовать адаптер питания 12VHPWR, и я также не смог проверить какие-либо AIB, использующие 12VHPWR на N31. Фото на случай, если не знаете, как выглядит оплавленный 12VHPWR».

Напомню, что недавно в сети появились сообщения о нескольких случаях расплавления 16-контактных адаптеров RTX 4090. Вскоре после публикации появились новые сообщения о расплавленных разъемах питания на картах RTX 4090.

В сети также опубликовали наглядное изображение руководства о том, как правильно подключить 16-контактный разъем питания от блока питания к входу на видеокарте. Кабели, по-видимому, очень специфичны, и даже небольшие изгибы могут привести к неидеальному соединению. Совет одной компании заключается в том, что кабели должны оставаться прямыми до тех пор, пока кабель не окажется на расстоянии не менее 35 мм от разъема в сборе.

Самые мощные будущие видеокарты AMD Radeon RX 7000, которые будут использовать графический процессор Navi 31, очевидно, будут использовать проверенные и надежные 8-контактные разъемы питания PEG (PCI Express Graphics). Беннетт запросил свой обширный список контактов у партнеров AMD и Team Red AIB и заявил, что мы не увидим видеокарты RDNA 3, интегрирующие этот развивающийся стандарт разъема питания графического процессора.

Его формулировка была немного более жесткой в отношении эталонных дизайнов AMD, не использующих 16-контактный разъем питания, чем для карт партнеров. Однако такова природа бизнеса; партнеров так много, что иногда трудно уследить за их проектами, особенно во время подготовки Radeon следующего поколения.

Ответ Скотта Херкельмана, похоже, развеял все оставшиеся сомнения категорическим заявлением о том, что «... грядущие графические процессоры RDNA 3 не будут использовать этот разъем питания».

Некоторые, естественно, зададутся вопросом, почему AMD не пошла по пути 12VHPWR / 16-контактного разъема питания со своими будущими флагманами Radeon RX 7000-й серии. Возможно, видеокартам с питанием от графического процессора Navi 31 не понадобится намного больше, чем существующим в настоящее время конструкциям, и в этом случае должно хватить пары 8-контактных разъемов — и партнеры могут сделать тройные 8-контактные конструкции, как мы видели с моделями RX 6900XT и 6950XT.

AMD, возможно, также заметила на ранних этапах тестирования проблемы с компактными 16-контактными разъемами питания и решила отступить. Хотя 16-контактный разъем поставляется через PCI-SIG, он основывается на работе Nvidia с 12-контактным разъемом, используемым на картах RTX 30-й серии Founders Edition, — только с четырьмя дополнительными контактами для передачи данных телеметрии от блока питания. Учитывая основы стандарта Nvidia, неудивительно, что Nvidia смотрит на результат с некоторым скептицизмом.

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AMD представит свои видеокарты серии Radeon RX 7000 следующего поколения 3 ноября, и ожидается, что мы увидим обзоры и доступность оборудования в конце следующего месяца. Некоторые модели могут не поставляться до декабря, и, вероятно, в этом году мы увидим только пару графических процессоров, а остальные обновления RDNA 3 появятся в 2023 году.