На данный момент заводы Samsung и SK Hynix в Китае производят значительную часть мировых поставок 3D NAND и DRAM

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После того как США ввели масштабные санкции против полупроводниковой промышленности Китая, которые запрещают поставки передового оборудования для производства микросхем в Китайскую Народную Республику, южнокорейские компании Samsung и SK Hynix получили отсрочку на один год, чтобы продолжать модернизировать свои заводы в Китае.

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Заводы Samsung и SK Hynix в Китае производят значительную часть мировых поставок 3D NAND и DRAM, сообщает Nikkei. Samsung производит около 40% своих чипов 3D NAND в Китае, тогда как SK Hynix производит около 40% своих DRAM в КНР. Как правило, обе компании устанавливали новейшее производственное оборудование на своих фабриках и внедряли передовые технологии производства, чтобы быть конкурентоспособными.

Согласно новым правилам, американские компании не могут поставлять оборудование, которое можно использовать для создания 3D NAND со 128 или более слоями, а также DRAM с использованием 18-нм или более сложной технологии производства. Большинство продуктов Samsung и SK Hynix сделаны на еще более совершенных узлах.

Обе корейские компании еще в течение года смогут добавлять передовое американское оборудование к своим операциям в Китае, но после этого их поставщики должны будут либо получить новую экспортную лицензию от Министерства торговли США, чтобы продавать оборудование китайским дочерним компаниям или придерживаться индивидуального сценария рассмотрения, когда им придется получать разные лицензии для каждой сделки. Источник, знакомый с делами Samsung, не смог ответить, что произойдет по истечении года.

Такое индивидуальное лицензирование представляет огромные риски как для Samsung, так и для SK Hynix, поскольку, если они не смогут закупить нужное производственное оборудование, они не смогут перейти на новые производственные процессы и, следовательно, они будут менее конкурентоспособны по сравнению с другими производителями (Micron, Kioxia, Western Digital), поскольку новые узлы снижают затраты на производство битов и повышают производительность.

Большинство продуктов, производимых Samsung и SK Hynix в Китае, продаются местным производителям электроники, в том числе крупным производителям ПК, таким как Apple и Lenovo, поэтому, если двум южнокорейским компаниям придется покинуть Китай, это ударит по глобальным поставщикам.

По сообщению Nikkei, в стремлении помочь своим двум крупным полупроводниковым компаниям корейское министерство торговли, промышленности и энергетики провело переговоры с Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США от имени Samsung и SK. Хотя это, безусловно, увеличивает возможности Samsung и SK Hynix для получения соответствующих разрешений на экспорт, это не означает 100% вероятность успеха.

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В результате и Samsung, и SK Hynix теперь столкнулись с дилеммой: продолжать инвестировать в свои китайские заводы или постепенно уйти из страны и перенести производство памяти в Южную Корею, Тайвань, Японию или США.