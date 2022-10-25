Это может быть результатом санкций США в отношении сектора суперкомпьютеров Китая

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Недавно NVIDIA официально выпустила флагманскую видеокарту RTX 4090. Однако поставки видеокарт RTX 4090 после первой партии явно не внушают оптимизма: устройства, как правило, находятся в резерве, то есть отсутствуют на складе. Что касается того, почему видеокарт нет в наличии и выросла цена, NVIDIA пока не ответила.

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Сообщается, что NVIDIA перевела свои производственные мощности на вычислительные процессоры H100. Хотя информация поступает от Mydrivers, и точно проверить ее нельзя, есть факторы, подтверждающие отчет. Это может быть результатом санкций США в отношении сектора суперкомпьютеров Китая.

Новейшие чипы Nvidia для игр и высокопроизводительных вычислений (HPC) изготавливаются с использованием специализированной технологии TSMC N5, в отличие от обычно используемого N4 (узел класса 4 нм, принадлежащий семейству производственных процессов TSMC N5).

В настоящее время Nvidia использует TSMC для производства множества своих графических процессоров различной сложности, в том числе своих последних процессоров GH100 (80 миллиардов транзисторов, 814 мм ^ 2), AD102 (76,3 миллиарда транзисторов, 608 мм ^ 2), AD103 и AD104. Переориентация распределения в TSMC с одного продукта на другой может показаться не слишком сложной, но есть нюансы.

С точки зрения TSMC, не имеет значения, что производить на своих производственных линиях с поддержкой N5. Поскольку и GH (Hopper), и GA (Ada Lovelace) производятся на одних и тех же фабриках, у TSMC нет проблем с переносом производства в пределах заданного распределения. Между тем, Nvidia также использует передовые возможности упаковки TSMC для создания своих графических процессоров Hopper для вычислений (т. е. она использует одну технологию TSMC 3D Fabric 2.5D для подключения памяти HBM3 к самому чипу).

С точки зрения Nvidia ситуация несколько иная. Продукты Nvidia H100 стоят 10 000 долларов за штуку, тогда как ориентированная на потребителя GeForce RTX 4090 имеет рекомендованную цену в 1499 долларов. В то время как сложность AD102 и GH100 сопоставима, доходы и маржа, которые Nvidia получает от этих продуктов, сильно различаются, что в конечном итоге влияет на бюджет компании, и как следствие на исследования и разработки.

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Хотя мы все знаем, что спрос на видеокарты со стороны геймеров высок, перенос производства может быть прямым результатом санкций США против китайского сектора суперкомпьютеров, которые могут стоить Nvidia около 400 миллионов долларов, если она не получит разрешение на поставку вычислительных графических процессоров в Китай.