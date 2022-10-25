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TSMC приостанавливает поставки китайскому производителю графических процессоров Biren
Санкции США ударили по китайскому производителю графических процессоров
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Bloomberg сообщает, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. приостановила поставки продукции, которую она производит для китайской компании Biren, занимающейся разработкой процессоров, предназначенных для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC). Сообщается, что юристы TSMC сказали ведущему контрактному производителю чипов приостановить поставки, пока они оценивают новые ограничения.  Имейте в виду также, что эта информация поступает из авторитетного, но неофициального источника.

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США ввели довольно строгие ограничения и санкции в отношении китайской индустрии суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. В частности, новые чипы не могут обеспечить работу машин с производительностью более 100 петафлопс FP64 или более 200 петафлопс FP32 в пределах 41 600 кубических футов (1178 кубических метров). Кроме того, машина не может иметь пропускную способность более 600 ГБ/с.

Формально Biren Technology (компания без фабрик, за которой стоят несколько инженеров Nvidia, в августе прошлого года была оценена примерно в 2,7 миллиарда долларов) не раскрывает всех показателей производительности своих вычислительных процессоров. Но цифры, которые она раскрывает, ставят ее в один ряд с Nvidia, Intel и AMD. Напомню, что графические процессоры Biren не могут отображать графику, поэтому они не стремятся конкурировать видеокартами, предназначенными для игр. 

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Судя по показателям производительности, опубликованным Biren, ее вычислительные графические процессоры едва ли могут конкурировать с Nvidia в приложениях для высокопроизводительных вычислений, требующих 64-битной точности для операций с плавающей запятой в секунду (FLOPS). Что еще более важно, так это то, что программное обеспечение Biren для ИИ и высокопроизводительных вычислений, как сообщается, на годы и поколения отстает от программного обеспечения Nvidia. Так что пока неясно, является ли Biren конкурентом Nvidia на сегодняшний день.

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