Bloomberg сообщает, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. приостановила поставки продукции, которую она производит для китайской компании Biren, занимающейся разработкой процессоров, предназначенных для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC). Сообщается, что юристы TSMC сказали ведущему контрактному производителю чипов приостановить поставки, пока они оценивают новые ограничения. Имейте в виду также, что эта информация поступает из авторитетного, но неофициального источника.
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США ввели довольно строгие ограничения и санкции в отношении китайской индустрии суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. В частности, новые чипы не могут обеспечить работу машин с производительностью более 100 петафлопс FP64 или более 200 петафлопс FP32 в пределах 41 600 кубических футов (1178 кубических метров). Кроме того, машина не может иметь пропускную способность более 600 ГБ/с.
Формально Biren Technology (компания без фабрик, за которой стоят несколько инженеров Nvidia, в августе прошлого года была оценена примерно в 2,7 миллиарда долларов) не раскрывает всех показателей производительности своих вычислительных процессоров. Но цифры, которые она раскрывает, ставят ее в один ряд с Nvidia, Intel и AMD. Напомню, что графические процессоры Biren не могут отображать графику, поэтому они не стремятся конкурировать видеокартами, предназначенными для игр.
Судя по показателям производительности, опубликованным Biren, ее вычислительные графические процессоры едва ли могут конкурировать с Nvidia в приложениях для высокопроизводительных вычислений, требующих 64-битной точности для операций с плавающей запятой в секунду (FLOPS). Что еще более важно, так это то, что программное обеспечение Biren для ИИ и высокопроизводительных вычислений, как сообщается, на годы и поколения отстает от программного обеспечения Nvidia. Так что пока неясно, является ли Biren конкурентом Nvidia на сегодняшний день.