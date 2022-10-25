Apple тестирует процессоры M2 Ultra и M2 Extreme

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Предстоящее обновление Mac Pro от Apple может включать новый процессор, который предлагает до 48 ядер ЦП и 152 ядра графического процессора, согласно информационному бюллетеню Марка Гурмана из Bloomberg. В своем еженедельном бюллетене «Apple Insider» Гурман называет необъявленный новый процессор M2 Extreme, но, по его словам, будут и версии Mac Pro на базе процессора M2 Ultra.

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В то время как настольные ПК Mac, MacBook и даже iPad более низкого уровня были обновлены с помощью Apple Silicon, линейка Mac Pro по-прежнему привязана к архитектуре Intel с максимумом в 24 ядра. Тем не менее компания приготовила гигантский шаг для Mac Pro, если его отчет окажется верным.

Описывая новую модель Mac Pro от Apple с новыми чипами M2 Ultra и M2 Extreme, участник Bloomberg сказал, что высокопроизводительная машина будет иметь варианты процессоров, превосходящие M2 Max в два или четыре раза в плане производительности. M2 Ultra оснащен 24 ядрами CPU и 74 ядрами GPU. Флагманская модель M2 Extreme предложит 48 ядер CPU и 152 ядра GPU. Утверждается, что покупатели также смогут выбрать системы с оперативной памятью до 256 ГБ.

Помимо этого, Гурман говорит, что видел доказательства того, что Mac Pro на базе M2 Ultra уже вовсю тестируется компанией Apple. Конкретная протестированная конфигурация имела 24-ядерный CPU, разделенный между 16 производительными ядрами и 8 эффективными ядрами. Он также может похвастаться 16 ядрами графического процессора и 192 ГБ оперативной памяти. Утверждалось, что этот Mac Pro работает под управлением MacOS Ventura 13.3, основанной на основной версии, которая недавно стала доступной.

Этим летом был выпущен первый процессор Apple M2, предлагающий до 8% больше производительности в многопоточных задачах, ориентированных на ЦП, и до 35% больше производительности в графических рабочих нагрузках по сравнению с Apple M1. Apple разработала семейство M1 с выпуском чипов M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra, и ожидается, что 5-нм диапазон M2 будет наращиваться аналогичным образом и дальше.

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Вершина линейки Apple M1, M1 Ultra, была оснащена процессором с 20 ядрами, а также 64-ядерным GPU. Возможно, Apple не думала, что этого достаточно для обновления Mac Pro. Теперь, благодаря отчету Гурмана, появились есть четкие указания на то, как новые процессоры сделают новый Mac Pro привлекательным обновлением для своей аудитории.