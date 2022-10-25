@mryeester проводит различные эксперименты с термопастой

Вы не можете охладить современный процессор без использования термопасты, которая помогает передавать тепло от процессора к радиатору. И большинство термопаст изготавливаются либо из комбинации оксида цинка и силикона, либо из какого-либо жидкого металла, потому что эти материалы обладают высокой проводимостью. Но что, если у вас дома есть другие материалы, которыми можно заменить в термопасту или добавить в нее, чтобы обеспечить лучшее охлаждение?

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Пользователь TikTok с ником @mryeester экспериментировал с самыми разными продуктами питания, чтобы посмотреть, можно ли ими заменить готовую термопасту. У него есть более полудюжины видеороликов, демонстрирующих его попытки получить лучшую термопасту для охлаждения процессора из предметов домашнего обихода, например, сахарная пудра или кленовый сироп, но почти в каждом случае температура была намного сильнее. Однако, когда @mryeester добавил соль в термопасту, он увидел повышение температуры на 2-3 градуса по сравнению с обычной термопастой.

Естественно, у @mryeester было гораздо больше неудачных попыток, чем успешных. Он попытался нанести термопасту по контуру IHS процессора, чтобы увидеть, насколько плохим будет распространение. Он обнаружил, что термопаста распространяется только к внешним краям процессора, оставляя центральную часть нетронутой. По крайней мере, на чипах Intel это было бы очень плохо, поскольку кристалл ЦП находится прямо в середине чипа и может сильно нагреваться из-за отсутствия прямого контакта термопасты с кулером.

Можно привести аргументы в пользу использования этого способа с современными чипами AMD Ryzen, поскольку центральный вычислительный кристалл и кристалл ввода-вывода не находятся в центре чипа. Тем не менее отсутствие термопасты в центре все равно приведет к более высоким температурам, по сравнению с покрытием всего IHS.

В паре других своих видеороликов о термопасте @mryeester не всегда стремился к более низким температурам, но пытался показать интересное размещение пасты и замену ей. В одном он попытался сформировать логотип Discord из термопасты прямо на IHS, и на этот раз IHS был полностью покрыт после нанесения термопасты.

В другом видео он попытался заменить термопасту сахарной пудрой, думая, что мелкозернистый материал обеспечит достаточный контакт между IHS и ЦП. К сожалению, этого не произошло, поскольку температура была примерно на 60 градусов выше, чем при использовании термопасты.

Одним из его худших результатов была замена термопасты кленовым сиропом, когда температура была очень высокой, а его процессор Intel сразу же достигал 69C в BIOS.

@mryeester также попытался добавить жидкий металл прямо в середину ЦП, с кругом термопасты, нанесенным вокруг жидкого металла, выступая в качестве барьера, предотвращающего проливание жидкого металла на края ЦП (и убивая его). Но, к сожалению, приложив процессорный кулер к чипу, а затем сняв его, он обнаружил, что термопаста идеально распределилась по чипу и оттеснила весь жидкий металл к краям, сделав его совершенно бесполезным.

Но в одном из его экспериментов удалось превзойти обычную термопасту. В этом эксперименте участвовала соль, так как соль имеет более высокую теплопроводность, чем большинство термопаст, представленных сегодня на рынке.

Сначала @mryeester попробовал смешать йодированную соль с термопастой и посмотреть, что получится. Но, к сожалению, в первом эксперименте он потерпел неудачу. Но затем он попытался измельчить соль в мелкий порошок, а затем смешать его со своей термопастой, и на удивление эта смесь сработала. С обычной термопастой его процессор разогревался до 49°C, а с порошковой соленой смесью температура упала на 2-3°C.

Хотя результаты и впечатляют, однако нельзя сказать, будет ли эта смесь работать во всех ситуациях. Может быть ряд причин, по которым эта смесь работала в этой конкретной ситуации, в том числе, @myyeester мог добавить слишком много или слишком мало термопасты и т.д.

Если сравнить тесты различных термопаст, то можно отметить, что некоторые из них имеют на 1-2 градуса лучшие результаты, чем другие. Таким образом, это 2-3-градусное улучшение при смешивании соли может быть обеспечено и за счет использования более качественное термопасты.

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Тем не менее интересно наблюдать, что такой необычный эксперимент по смешиванию соли с термопастой вообще работает. Кто знает, может, если такие пользователи продолжат экспериментировать, они смогут найти новую смесь, которая на самом деле работает намного лучше, чем нынешние термопасты.