Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Пользователь TikTok улучшил охлаждение процессора, добавляя соль в термопасту
@mryeester проводит различные эксперименты с термопастой
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Вы не можете охладить современный процессор без использования термопасты, которая помогает передавать тепло от процессора к радиатору. И большинство термопаст изготавливаются либо из комбинации оксида цинка и силикона, либо из какого-либо жидкого металла, потому что эти материалы обладают высокой проводимостью. Но что, если у вас дома есть другие материалы, которыми можно заменить в термопасту или добавить в нее, чтобы обеспечить лучшее охлаждение?

реклама

Пользователь TikTok с ником @mryeester экспериментировал с самыми разными продуктами питания, чтобы посмотреть, можно ли ими заменить готовую термопасту. У него есть более полудюжины видеороликов, демонстрирующих его попытки получить лучшую термопасту для охлаждения процессора из предметов домашнего обихода, например, сахарная пудра или кленовый сироп, но почти в каждом случае температура была намного сильнее. Однако, когда @mryeester добавил соль в термопасту, он увидел повышение температуры на 2-3 градуса по сравнению с обычной термопастой. 

Естественно, у @mryeester было гораздо больше неудачных попыток, чем успешных. Он попытался нанести термопасту по контуру IHS процессора, чтобы увидеть, насколько плохим будет распространение. Он обнаружил, что термопаста распространяется только к внешним краям процессора, оставляя центральную часть нетронутой. По крайней мере, на чипах Intel это было бы очень плохо, поскольку кристалл ЦП находится прямо в середине чипа и может сильно нагреваться из-за отсутствия прямого контакта термопасты с кулером.

Можно привести аргументы в пользу использования этого способа с современными чипами AMD Ryzen, поскольку центральный вычислительный кристалл и кристалл ввода-вывода не находятся в центре чипа. Тем не менее отсутствие термопасты в центре все равно приведет к более высоким температурам, по сравнению с покрытием всего IHS.

В паре других своих видеороликов о термопасте @mryeester не всегда стремился к более низким температурам, но пытался показать интересное размещение пасты и замену ей. В одном он попытался сформировать логотип Discord из термопасты прямо на IHS, и на этот раз IHS был полностью покрыт после нанесения термопасты. 

В другом видео он попытался заменить термопасту сахарной пудрой, думая, что мелкозернистый материал обеспечит достаточный контакт между IHS и ЦП. К сожалению, этого не произошло, поскольку температура была примерно на 60 градусов выше, чем при использовании термопасты.

Одним из его худших результатов была замена термопасты кленовым сиропом, когда температура была очень высокой, а его процессор Intel сразу же достигал 69C в BIOS.

@mryeester также попытался добавить жидкий металл прямо в середину ЦП, с кругом термопасты, нанесенным вокруг жидкого металла, выступая в качестве барьера, предотвращающего проливание жидкого металла на края ЦП (и убивая его). Но, к сожалению, приложив процессорный кулер к чипу, а затем сняв его, он обнаружил, что термопаста идеально распределилась по чипу и оттеснила весь жидкий металл к краям, сделав его совершенно бесполезным.

Но в одном из его экспериментов удалось превзойти обычную термопасту. В этом эксперименте участвовала соль, так как соль имеет более высокую теплопроводность, чем большинство термопаст, представленных сегодня на рынке.

Сначала @mryeester попробовал смешать йодированную соль с термопастой и посмотреть, что получится. Но, к сожалению, в первом эксперименте он потерпел неудачу. Но затем он попытался измельчить соль в мелкий порошок, а затем смешать его со своей термопастой, и на удивление эта смесь сработала. С обычной термопастой его процессор разогревался до 49°C, а с порошковой соленой смесью температура упала на 2-3°C.

Хотя результаты и впечатляют, однако нельзя сказать, будет ли эта смесь работать во всех ситуациях. Может быть ряд причин, по которым эта смесь работала в этой конкретной ситуации, в том числе, @myyeester мог добавить слишком много или слишком мало термопасты и т.д.

Если сравнить тесты различных термопаст, то можно отметить, что некоторые из них имеют на 1-2 градуса лучшие результаты, чем другие. Таким образом, это 2-3-градусное улучшение при смешивании соли может быть обеспечено и за счет использования более качественное термопасты.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Тем не менее интересно наблюдать, что такой необычный эксперимент по смешиванию соли с термопастой вообще работает. Кто знает, может, если такие пользователи продолжат экспериментировать, они смогут найти новую смесь, которая на самом деле работает намного лучше, чем нынешние термопасты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tiktok #термопаста
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
TikTok могут оштрафовать на 29 миллионов долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
63
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
6
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
45
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
22
Магазины РФ начали предлагать скидки до 15% на недорогие игровые видеокарты NVIDIA
11
Отечественный аналог Starlink позволит пользоваться интернетом во всех малонаселенных пунктах России
16
«Нефтяной флот» России насчитывает уже 250 танкеров – Bloomberg
9
О способах покупки товаров на Alibaba
2
В Google Play удалили 16 приложений, которые разряжали батарею и самостоятельно открывали рекламу
2
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
26
RTX 4090 — единственная видеокарта, которая может окупиться, для этого ей потребуется более 130 лет
9
"Dr Doom", предсказавший мировой кризис 2008 года, дал негативный прогноз мировой экономике
+
В криптоиндустрии появляется всё больше новых монет на Proof of Work
6
В Европе майнинг может оказаться под запретом
5
Владелец RTX 4090 показал оплавившийся 12VHPWR переходник и разъём питания
10
Спутниковый интернет Starlink может быть доступен в Иране
1
Мобильная AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 сравняется в производительности с RTX 3090 для настольных ПК
2
По словам разработчиков Battlefield, движок Frostbite получит «крайне необходимые» обновления
2
К выходу готовится мобильная видеокарта GeForce RTX 4090 и еще четыре модели серии RTX 40
2

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
55
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
105
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
68
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
21
ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
65
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
83
Call of Duty: вспомним историю Modern Warfare перед прохождением Modern Warfare2
2
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
21

Сейчас обсуждают

fylval
13:10
"Очевидно, что рынки сбыта у РФ есть" Хотелось бы посмотреть на того идиота, которому это очевидно!
Курс рубля может начать снижение уже на следующей неделе–сколько рублей будут давать за $1 в ноябре
V.L.A.D.L.E.N
13:09
бай-бай гугелхрен.
Поддержка Google Chrome на Windows 7 и 8.1 завершится в начале 2023 года
grom9000
13:07
Я уже тестил ночью, 10 прогонов сделал. Стартует сама, настройки делать не нужно.
Memtest86+ получил обновление спустя спустя 9 лет
Midosa
13:06
Дебил, у меня 12700К. И я вижу - как оно работает. Т.ч. не ссы мне в уши своим тупым 3.14здежом.
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
elhamzub
13:04
Сильно желчью брызгать не надо. В самом заявлении Алмаз-Антей о производстве собственных БПЛА - нет фото этого БПЛА. Сдаётся, "новостник" взял первую попавшуюся картинку из поисковика.
На "Алмазе-Антее" начали выпуск отечественных квадрокоптеров
Walter Sullivan
13:02
Кисточка акварельная чтоб пыль сметать
ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
Spambomber_16
13:02
О5 сраный баян у очередного блохера. Однозначно в баню пейсаку. З.Ы. И лучше бы этот тиктокер добавил в термопасту сок своего мозга.
Пользователь TikTok улучшил охлаждение процессора, добавляя соль в термопасту
OgoGoLog
13:02
"Денег только на 1 попытку, ошибка недопустима." Покупка в магазине Ситилинк точно не будет ошибкой. "Материнская плата MSI куплена в онлайн-магазине Aliexpress." Жаль, что не в магазине Ситилинк.
Европейские геймеры не хотят покупать Core i9-13900K – как Ryzen 7 5800X3D спас Лизу Су от провала
Super Man
13:00
Не могу найти вторую
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
Андрей Зозуля
12:58
От корпуса кабеля передней панели подключают к 2м материнкам, провода от кнопки включения врубаю в основную, а провода от кнопки ребут во вторую, в слот для запуска матери. Вот так на две кнопки запус...
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем