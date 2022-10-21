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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Inno3D представила RTX 4090 с предустановленным жидкостным охлаждением
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Нестандартные конструкции печатных плат (PCB) и нестандартные системы жидкостного охлаждения стоят дорого. Inno3D выпустила GeForce RTX 4090 iChill Black и GeForce RTX 4090 iChill Frostbite, которые сочетают в себе оба пункта. Ожидайте, что они будут дороже, чем типичные модели на базе AD102. Тем не менее версия Frostbite, вероятно, будет дешевле, чем покупка видеокарты FE или эталонной GeForce RTX 4090 и водоблока от таких компаний, как EKWB.

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Графический процессор Nvidia AD102 был специально разработан для работы на очень высоких тактовых частотах, но ему требуется приличное охлаждение, чтобы приблизиться к 3 ГГц. Чтобы помочь графическому процессору раскрыть свою чудовищную природу, Inno3D объединилась с Arctic для создания одной из первых в отрасли видеокарт GeForce RTX 4090 с предустановленной системой жидкостного охлаждения. Также у Inno3D есть GeForce RTX 4090 с предустановленным водоблоком для нестандартных систем жидкостного охлаждения.  

На самом деле, Inno3D — единственный поставщик видеокарт, который в настоящее время имеет два варианта жидкостного охлаждения в своей линейке GeForce RTX 4090. Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Black поставляется со специальной замкнутой системой жидкостного охлаждения от Arctic, тогда как Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite оснащен водоблоком для специально разработанных систем жидкостного охлаждения. 

Обе платы, естественно, оснащены графическим процессором Nvidia AD102 (с 16384 ядрами CUDA с тактовой частотой 2580 МГц) в сочетании с 24 ГБ памяти GDDR6X 21 ГТ / с и оснащены вспомогательным разъемом питания PCIe 12VHPWR (12 + 4 контакта), предназначенным для питания платы мощностью до 450 Вт.

В то время как тактовая частота графического процессора обеих карт не кажется слишком высокой (2580 МГц против 2520 МГц, рекомендованных Nvidia, вряд ли можно назвать ощутимым увеличением), высокоэффективная гибридная система жидкостного охлаждения или водоблок для пользовательского LCS обещает обеспечить очень значительный запас по охлаждению для разгона. Принимая во внимание то, что обычно можно сделать с GeForce RTX 4090, вероятно, можно без особых хлопот достичь тактовой частоты 2,70–2,80 ГГц. При некоторой удаче и настройке некоторые из этих видеокарт могут приблизиться к частоте графического процессора 3 ГГц (имейте в виду, что разгон — это лотерея). 

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Еще одним преимуществом плат Inno3D GeForce RTX 4090 iChill являются их размеры. В отличие от GeForce RTX 4090 Founders Edition от Nvidia, а также версий видеокарты на базе AD102 с воздушным охлаждением, Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Black и GeForce RTX 4090 iChill Frostbite значительно короче, что влияет на внутренние воздушные потоки внутри корпуса и упрощает установку дополнительных компонентов после подключения видеокарт.

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