Скорость 120 Гбит/с через разъем USB-C теоретически возможна, но требует одобрения

Когда на прошлой неделе USB Promoter Group объявила о своей спецификации USB 4 v2 с максимальной скоростью передачи данных 80 Гбит/с, она не раскрыла, как она планирует заставить 80 Гбит/с работать на существующих кабелях. Но, видимо, есть нечто большее. USB 4 работает еще лучше и поддерживает совокупную пропускную способность до 120 Гбит/с.

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Разъем USB Type-C имеет четыре полосы, сконфигурированные в симметричной схеме 2 Tx + 2 Rx, что в случае USB 4 работает со скоростью 20 Гбит/с на полосу и, следовательно, обеспечивает двунаправленную полосу пропускания 80 Гбит/с. С USB 4 v2 скорость передачи данных на линию увеличивается до 40 Гбит/с, а совокупная пропускная способность увеличивается до 80 Гбит/с при кодировании PAM-3 (в обоих направлениях), сообщает Angstronomics со ссылкой на документы компании Keysight, ведущего производителя испытательного оборудования.

Но в дополнение к симметричной настройке 2 Tx + 2 Rx, тестер коэффициента битовых ошибок M8040A для USB 4 v2 компании Keysight может тестировать асимметричную конфигурацию 3 Tx + 1 Rx или совокупную пропускную способность 120 Гбит/с от хоста и 40 Гбит/с от устройства к хосту. Этого должно быть достаточно для передачи сигнала DisplayPort 2.0 UHBR20 (достаточно для 8Kp85 без сжатия и 8Kp144 с DSC) от хоста к дисплею, а затем останется 40 Гбит/с (в обоих направлениях) для обработки данных, потребляемых концентратором USB 4, веб-камерой, встроенной в дисплей и так далее.

До сих пор USB Promoter Group официально не подтвердила, что поддержка асимметричной конфигурации 3 Tx + 1 Rx появится в USB 4. Тем не менее асимметричные конфигурации не являются чем-то новым для спецификаций USB. Их особенно легко включить в случае USB 4 (а также Thunderbolt 3/4), поскольку все типы сигналов мультиплексируются и демультиплексируются на каждом конце соединения.

Теперь, предполагая, что асимметричная установка 3 Tx + 1 Rx является частью спецификации USB 4 v2, главный вопрос заключается в том, будет ли поддержка асимметричной 3 Tx + 1 Rx обязательной для всех контроллеров USB 4 v2 или будет опциональной только для некоторых контроллеров. Увеличение скорости передачи данных на линию до 40 Гбит/с и внедрение кодирования PAM-3 значительно повысит сложность и энергопотребление контроллеров USB 4 v2. Кроме того, для увеличения пропускной способности потребуются контроллеры USB 4 v2 для подключения к хостам со скоростью около 15 ГБ/с (равно пропускной способности, предлагаемой интерфейсом PCIe 5.0 x4 или PCIe 6.0 x2). Поддержка восходящего режима 120 Гбит/с может еще больше усложнить ситуацию.

Когда можно ожидать появления первых хост-контроллеров USB 4 v2? Angstronomics полагает, что Intel начнет поддерживать USB 4 v2 со своей платформой Meteor Lake 14-го поколения в 2023 году, поскольку компания уже заявила о поддержке интерфейса ввода-вывода Thunderbolt со скоростью 80 Гбит/ со своими носителями. Что касается AMD, то она будет отставать от Intel и будет предлагать процессоры с поддержкой USB 4 v2 только в 2025 году. Как обычно, трудно делать прогнозы относительно Apple.

Портал Tom’s Hardware связался с USB Promoter Group и спросил, поддерживает ли окончательная версия USB 4 v2 асимметричную конфигурацию 3 Tx + 1 Rx. К сожалению, пока компания этого не отрицает и не подтверждает.

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«Объявление USB Promoter Group было предназначено только для освещения некоторых деталей, поскольку спецификация все еще находится в стадии разработки», — говорится в заявлении USB Promoter Group. «В настоящее время она нацелена только на разработчиков, чтобы продвигать подробные тренинги, которые будут доступны на предстоящих мероприятиях USB DevDays в Сиэтле и Сеуле в ноябре».