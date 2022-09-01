Не секрет, что материнские платы Asus на базе AMD X670E для будущих процессоров AMD Ryzen серии 7000 будут значительно дороже, чем существующие платформы для процессоров AMD. Стремясь сделать эти материнские платы несколько более привлекательными с точки зрения стоимости, Asus планирует объединить высококачественное оборудование со своими более дорогими материнскими платами AM5.

Asus UK в четверг объявила о своей новой акции. Акция касается тех, кто купит платформу на базе Asus X670E в период с 27 сентября по 11 ноября 2022 года у участвующего розничного продавца в Великобритании, подарок на сумму до 139 фунтов стерлингов (162 доллара с НДС, 135 долларов без НДС). Список подарков включает в себя различные гарнитуры, мыши и веб-камеры марки ROG, обнаруженные @momomo_us.

Бесплатный продукт для клиентов Asus, зависит от материнской платы, которую они покупают (более дорогие платформы дадут вам более дорогие подарки) и от того, что они выберут. Например, ROG Crosshair X670E даст вам либо гарнитуру ROG Delta, либо мышь ROG Chakram, тогда как ROG Strix X670E или ProArt X670E предложит выбор между гарнитурой ROG Delta core, мышью ROG Gladius III WL или веб-камерой.

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На данный момент Asus рекламирует эту акцию только в Великобритании, но компания также может расширить кампанию и на другие рынки. По крайней мере, в списке участвующих ритейлеров есть такие международные компании, как Amazon, а также Overclockers.co.uk (входит в Pro Gamers Group), что может означать, что акция станет глобальной.

Будет интересно посмотреть, последуют ли другие производители материнских плат примеру Asus и также будут ли они включать что-то ценное в свои материнские платы AM5 для процессоров AMD на базе Zen 4. В свое время производители видеокарт предлагали довольно богатые комплекты своей продукции, но производители материнских плат ограничивались предметами первой необходимости, такими как кабели. Но теперь, когда современные платформы стоят около 1000 долларов или больше, возможно, пришло время для поставщиков материнских плат увеличить стоимость своих продуктов, добавляя в них высококачественную игровую периферию.