Правительство Японии и по сей день использует для подачи данных дискеты и компакт-диски

IBM начала поставлять дискеты в 1973 году, и этот тип съемных носителей со временем стал настолько популярным, что японские правительственные учреждения ввели правило представлять данные на дискетах, а со временем и на компакт-дисках. Судя по всему, это правило действует до сих пор, поэтому чиновники и по сей день используют для подачи данных дискеты и компакт-диски — вместо электронных писем или облачных хранилищ.

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Некоторые государственные чиновники Японии считают, что пора двигаться вперед.

"Где вы можете купить дискеты в эти дни?" Таро Коно, министр цифровых технологий Японии, риторически спросил журналистов во вторник, сообщает Nikkei. «Мы немедленно изменим [эти правила]».

В настоящее время японские законы содержат 1900 положений, требующих использования устаревших носителей информации, таких как 3,5-дюймовые дискеты или компакт-диски. Переход на цифровые технологии сделает правительственные учреждения Японии в целом более эффективными, поскольку передача файлов через Интернет будет происходить быстрее. Но, как и другие органы власти, японские правительственные учреждения должны неукоснительно следовать правилам, поэтому японское правительство создало целевую группу для пересмотра правил, установленных несколько десятилетий назад.

В настоящее время не только трудно достать дискеты (поскольку они практически никем не производятся), но также трудно использовать их для хранения чего-либо, поскольку современные текстовые файлы и файлы электронных таблиц требуют гораздо больше места, чем их предшественники из 1980-х и 1990-х годов. До сих пор существуют приложения, использующие форматы файлов (и даже программное обеспечение), выпущенные 30 или 40 лет назад — и поэтому могут храниться на дискетах и/или компакт-дисках — мир в основном перешел на флэш-накопители USB, диски Blu-ray и сервисы облачного хранения, все из которых обладают большей емкостью, более эффективны и надежны.

Тем не менее есть некоторые отрасли, которые используют дискеты и будут продолжать использовать их в течение некоторого времени. Например, в некоторых самолетах Boeing 747-400 для программного обеспечения авионики используются 3,5-дюймовые дискеты. Также часть военной техники и подразделений (например, ядерные силы) продолжают использовать не только 8-дюймовые дискеты, но даже перфокарты.

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С тысячами законов, требующих использования дискет или компакт-дисков, можно предположить, что пройдет еще какое-то время, прежде чем устаревшие носители данных исчезнут. До тех пор можно пользоваться внешним 3,5-дюймовым устройством для чтения дискет даже на компьютерах с Windows 11 всего за 20 долларов, хотя для этого требуется специальный драйвер от Microsoft.