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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появилась информация о семи материнских плат Asus B650 и B650E с поддержкой PCIe 5.0
Материнские платы варьируются от моделей Prime и TUF до флагманских ROG Strix
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Согласно отчету HardwareLuxx, одному из участников форума удалось найти информацию о семи недавно выпущенных материнских платах B650 и B650E от Asus. Эти платы варьируются от одной модели Prime до нескольких вариантов TUF Gaming и двух моделей ROG Strix. Все материнские платы поддерживают PCIe 5.0, а одна поддерживает до четырех твердотельных накопителей M.2.

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Эти платы будут включать Prime B650-Plus, TUF Gaming B650M-Plus, TUF Gaming B650M-Plus WiFi, TUF Gaming B650-Plus, TUF Gaming B650-Plus WiFi, ROG Strix B650-A Gaming WiFi и ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi. Две модели TUF с номенклатурой «B650M» представляют собой материнские платы Micro ATX, а остальные — стандартные ATX.

Стоит отметить, что эти данные не являются официальными, так что относитесь к ним с долей скептицизма. Любая из этих спецификаций или номера моделей могут быть изменены, пока Asus официально не представит их.

B650 — это новый чипсет AMD среднего класса для материнских плат AM5 первого поколения. Чипсет является упрощенной версией X670 с поддержкой PCI-E 5.0 в одном слоте M.2, тогда как B650E будет поддерживать PCIe 5.0 в основном слоте PCIe x16 и одном слоте M.2 — как минимум.

AMD заявляет, что производительность чипсетов серии B650 и X670 будет одинаковой, поэтому единственные различия связаны с подключением PCIe и, возможно, с подключением ввода-вывода — в зависимости от производителей материнских плат.

Согласно источнику данных о моделях материнских плат, материнские платы Prime B650-Plus и TUF Gaming B650M будут иметь наименьшее количество подключений к хранилищам, ограниченное всего двумя слотами M.2, причем один из них будет поддерживать Gen 5.

Варианты плат TUF Gaming ATX, а также ROG Strix B650-A увеличивают их количество, добавляя третий слот M.2, всего два слота PCIe 4.0 M.2 и один слот Gen 5.

Тем не менее ROG Strix B650E-E претерпевает самые радикальные обновления — из-за смены чипсета на B650E. Судя по всему, Asus установила 2 слота PCIe Gen 5 x16. Кроме того, хранилище M.2 было увеличено до четырех слотов, три из которых совместимы с Gen 4 и один совместим с Gen 5.

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Полка это вся известная на данная момент информация. Больше сведений касательно материнских плат B650 и B650E станет известно к концу этого года.

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