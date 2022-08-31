Компания поделилась изображением Innosilicon Fantasy 1 (Type A) с графическим процессором IMG BTX-32-1024.

Imagination Technologies была одним из первых разработчиков специализированных 3D-ускорителей для ПК. Во вторник компания подтвердила, что ее графический процессор BXT-32-1024 был лицензирован китайской компанией Innosilicon для создания графической карты Fantasy (Fenghua) 1 Type-A. Эта видеокарта также имеет 16 ГБ GDDR6X со 128-битным интерфейсом и достигает 5 TFLOPS. По словам ImgTec, видеокарта Type-B также находится в производстве с печатной платой с двумя графическими процессорами, обеспечивающей вдвое большую производительность.

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Во вторник британская компания ImgTec отпраздновала 30-летие PowerVR, графической архитектуры, стоящей за легендарными графическими процессорами, такими как серия Apocalypse 3D/X. Компания Imagination объявила, что вернется в игру с высокопроизводительными графическими процессорами для ПК еще в 2020 году, но за последние пару лет никто не слышал ничего серьезного о разработках или партнерах компании. Löschzwerg из Twitter, который заметил этот блог ImgTec, говорит, что карта Fantasy 1 на картинке установлена на материнской плате ASRock Z690 PRO RS.

В своем блоге, посвященном 30-летию, ImgTec подтвердила подозрения относительно серии Fantasy. Это очень важно, так как ранее в этом году Innosilicon не сообщала об архитектуре графического процессора своей серии Fantasy. Вместо этого Innosilicon, похоже, указала китайским СМИ, что серия видеокарт Fenghua была полностью «отечественными графическими процессорами для настольных ПК».

Есть несколько намеков, согласно которым Fantasy 1 Type A будет нацелена на производительность класса GeForce RTX 3060. Кроме того, графический процессор был построен по 12-нм техпроцессу в Китае и включает выходы HDMI 2.1, DP 1.4 и VGA с поддержкой нескольких мониторов. Видеокарта Fantasy 1 Type B должна была быть официально запущена в начале августа. Тем не менее многие все еще ждут подробностей и сравнительных тестов таких карт, как Fantasy 1 Type A, выпущенных около девяти месяцев назад.

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Остается лишь ждать, чтобы узнать больше о возрождении PowerVR в Китае, надеясь на более широкое географическое распространение. Между тем, в графике для ПК по-прежнему доминируют Nvidia и AMD, которые ждут захватывающих обновлений во второй половине этого года. Также нельзя не отметить Intel, имеющей несколько моделей среднего класса, которая будет представлена позже в этом году в виде Arc A750 и A770.