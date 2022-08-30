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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сеть утекло изображение портативной консоли Logitech с поддержкой GeForce Now и xCloud
Устройство будет работать на базе Android
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В недавнем сообщении Эвана Бласса в Твиттере, которое теперь получило DMCA, сообщается, что Logitech работает над совершенно новым портативным игровым устройством Android, уделяя особое внимание запуску игр для Android и потоковой передаче игр из облачных сервисов, таких как Xbox Cloud Gaming и GeForce Now. По сути, это Android-аналог Steam Deck от Valve и Nintendo Switch.

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История началась в начале этого месяца, когда Logitech и Tencent Games объявили о партнерстве, чтобы создать новый «портативный компьютер для облачных игр» и вывести его на рынок в конце этого года. 

Но вчера благодаря твиту Эвана Бласса (@evleaks) пользователи получили просочившиеся изображения нового КПК, который демонстрирует весь внешний вид новой консоли. Но, к сожалению, Logitech быстро отправил его сообщение в DMCA, поэтому его изображения больше не доступны для просмотра. К счастью, новостные агентства, которые сообщили о его твите, сохранили копии просочившихся изображений, чтобы другие могли их увидеть.

Сразу же, самая интересная особенность, продемонстрированная на просочившихся изображениях, — это поддержка игр Google Play, что предполагает, что это будет портативное устройство Android. К сожалению, Logitech никогда не сообщала, какую операционную систему будет использовать эта новая консоль, поэтому из этой утечки можно только догадываться, что она будет ориентирована на Android и будет иметь какой-то процессор ARM.

В любом случае, если новая консоль Logitech получит Android, это будет приятная новость по сравнению с текущими выпусками портативных устройств, ориентированных на ПК, таких как Steam Deck, Aya Neo и другие. В настоящее время нет стоящего игрового портативного устройства на Android. Таким образом, у Logitech могут быть огромные преимущества, если разработка окажется успешной.

Но успех будет иметь решающее значение. Android — это совсем другой продукт по сравнению с карманными компьютерами на Windows. В пространстве Android мобильные геймеры уже держат в руках портативные игровые устройства в виде смартфонов. Учитывая, насколько мощными стали смартфоны, в наши дни запуск игр для Android на мобильных устройствах не является проблемой. Кроме того, сегодня на рынке представлено множество аксессуаров, которые превращают ваш игровой телефон в портативную консоль.

В результате у геймеров нет приоритета в поиске другого портативного устройства, когда достаточно смартфона. Logitech нужно будет найти способ выделиться из толпы игр для смартфонов, если она действительно хочет добиться успеха.

Сам КПК эстетически приятен по сравнению с матовой черной темой, которая очень распространена на игровых периферийных устройствах Logitech. Вместо этого Logitech выбрала белую тему, дополненную черными акцентами на джойстиках, краях и триггерах.

Слева вы получаете джойстик в верхней части устройства и крестовину в середине. Справа есть еще один джойстик, но он находится посередине устройства, а кнопки Y, X, B, A расположены вверху. Пока неизвестны ни размеры устройства, ни размер дисплея, но его форм-фактор выглядит достаточно компактным — как Switch, в отличие от более громоздкого Steam Deck. Logitech, у которой никогда раньше не было утечек продукта, по-видимому, запаниковала из-за внезапного внимания и наложила DMCA на изображения этого игрового портативного компьютера. 

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Logitech сообщает, что новая консоль будет выпущена где-то в 2022 году, поэтому мы скоро должны получить официальную дату запуска, официальные спецификации и другие подробности.

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#android #консоль #консоли #logitech
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