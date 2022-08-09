Gigabyte отправляет оверклокерам первые образцы своих флагманских материнских плат X670

Сообщается, что с запуском серии Ryzen 7000 Gigabyte теперь отправляет оверклокерам первые образцы своих флагманских материнских плат X670E, чтобы они могли протестировать их. Всего несколько часов назад оверклокер @SkatterBencher выложил в Твиттере пост, в котором демонстрирует новую материнскую плату Gigabyte X670E Aorus Master. Причем, по его словам, он неожиданно получил ее по почте.

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Отправка образцов непосредственно профессиональным оверклокерам является обычной практикой как AMD, так и Intel, поэтому они, как правило, являются первой волной пользователей, получающих новейшее и самое лучшее оборудование, раньше рецензентов. Это служит двойной цели: оверклокеры могут предоставить производителям отзывы о тех областях, которые нуждаются в улучшении, а процессоры в их руках могут привлечь дополнительное внимание общественности, поскольку оверклокеры бьют мировые рекорды, используя новые чипы Intel или AMD.

Несмотря на это, Gigabyte не отправила свою флагманскую материнскую плату Aorus Extreme. Вместо этого она отправила занявшую второе место Aorus Master с немного более слабой системой питания.

Тем не менее плата кажется очень подходящей платформой для разгона новых чипов AMD Ryzen 7000. С заявленной 16-фазной конструкцией питания с силовыми каскадами на 105 ампер. Это похоже на 16-фазный VRM на X570 Aorus Extreme.

Разгон новых процессоров AMD Ryzen 7000 на базе Zen 4 будет очень интересным. Эти чипы являются первыми процессорами AMD, тактовая частота которых превышает 5 ГГц при внешнем охлаждении, а в предыдущей демонстрации AMD — без разгона — до 5,5 ГГц.

Ожидается, что флагманский процессор Ryzen 7000 достигнет пиковой частоты разгона 5,7 ГГц, что очень близко к результатам 5,8 ГГц, которые можно увидеть у конкурирующих инженерных образцов Intel Raptor Lake.

В результате можно ожидать, что разгон этих чипов будет выходить далеко за пределы 5,7 ГГц и, возможно, до 6 ГГц, если архитектура AMD Zen 4 имеет для этого запас. Но пока придется дождаться реальных результатов разгона, чтобы увидеть, так ли это на самом деле.

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К счастью, ждать результатов придется недолго. Ryzen 7000 имеет точную дату выпуска 15 сентября.