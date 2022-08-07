В сети появился результат Geekbench 5, в котором прототип Raptor Lake i9-13900K разогнался до 5,77 ГГц

@Benchleaks обнародовал результат Geekbench 5, в котором прототип Raptor Lake i9-13900K разогнался до 5,77 ГГц. У чипа есть результаты тестов, подтверждающие высокие тактовые частоты: однопоточные результаты 13900K на 10%, а многопоточные на целых 47% быстрее, чем у текущего Core i9-12900K.

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Результат в почти 5,8 ГГц впечатляет и является явным признаком того, что Raptor Lake от Intel почти готов к производственной линии, чтобы противостоять AMD Zen 4 Ryzen 7000. Ни один из других образцов Raptor Lake не достиг 5,7 или 5,8 ГГц, за исключением варианта i7, разогнанного до 6 ГГц.

Результаты производительности говорят сами за себя: i9-13900K оказался на целых 10% и на колоссальные 47% быстрее в однопоточных и многопоточных результатах по сравнению со своим предшественником. В частности, многопоточной оценке очень помогло то, что Intel удвоила количество E-ядер на 13900K по сравнению с моделью предыдущего поколения. Тем не менее это также похоже на инженерный образец, поэтому результаты готового образца могут быть еще лучше.

Это также начало новой войны за тактовую частоту, которая развернется в индустрии процессоров после долгого перерыва, и теперь подтверждено, что и Intel, и AMD имеют чипы, работающие на частотах 5,5 ГГц или выше. Так что это только вопрос времени, когда каждая компания начнет бороться за то, кто первым преодолеет барьер в 6 ГГц.

Это также должно быть прекрасное время для энтузиастов аппаратного обеспечения, чтобы вернуться в мир разгона и посмотреть, как далеко они могут продвинуть эти чипы. В сети уже есть один предполагаемый инженерный образец Core i7-13700K, работающий на частоте 6 ГГц. Так что неудивительно, что эта частота станет обычным явлением среди любителей разгона после выхода этих новых чипов.

У Raptor Lake пока нет официальной даты выпуска, но слухи сообщают о выпуске нового поколения ЦП в четвертом квартале 2022 года. По слухам, дата выпуска - 17 октября. Дата выхода процессоров AMD Ryzen 7000 уже подтверждена – 15 сентября.

[ЦП GB5] Неизвестный ЦП: Intel Core i9-13900K (24C 32T)

Мин./Макс./Сред.: 5503/5790/5770 МГц

CPUID: B0671 (GenuineIntel)

Оценки по сравнению с AMD 5800X

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