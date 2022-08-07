Видеокарта продается лишь вместе с готовыми системами MSI

Графическая карта Intel Arc A380 под брендом MSI появилась в сети. Это первый продукт одного из трех больших AIB. Таким образом, это существенная находка, несмотря на то, что карта не продается как отдельный розничный продукт, а только как компонент готовых систем MSI.

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Первая графическая карта Intel Arc A380 от MSI представляет собой низкопрофильную или LP-модель. Это кажется подходящим выбором для его конструкции мощностью 75 Вт. Если рассматривать предыдущие конструкции MSI LP с графическими процессорами Nvidia и AMD, то, хотя многие из них также используют два небольших вентилятора, конструкция охлаждающего кожуха является новой для Intel Arc.

MSI — первая компания AIB, поставившая Arc A380 с эталонными тактовыми частотами графического процессора и памяти. Вероятно, это помогло ему придерживаться TDP 75 Вт и может означать, что видеокарта полностью питается от шины (ей не потребуется дополнительный разъем питания от вашего блока питания). Если это так, но спецификации MSI этого не подтверждают, то это может быть хорошим выбором для тех, кто обновляет ПК без каких-либо запасных разъемов питания. Предыдущие конструкции A380 от Gunnir и ASRock нуждались в дополнительном 8-контактном разъеме питания.

Ожидается, что MSI Arc A380 LP будет работать медленнее, чем образцы OC от конкурентов. Например, ее графический процессор работает на 20% медленнее, чем у Gunnir, и на 10% медленнее, чем у моделей ASRock.

Настольные системы MSI оснащены графическими процессорами Arc A380. Их обнаружил портал VideoCardz в китайском магазине электроники JD.com. Самый мощный и современный доступный вариант использует процессор Intel Core i5-12400F с вышеупомянутым Arc A380 и представляет собой систему для игр. Однако есть и другие варианты ЦП, такие как Core i3-10105F или i5-10400F для тех, у кого меньший бюджет или более скромные потребности. Все системы оснащены материнскими платами MSI Bomber (H510M или H610M, в зависимости от поколения процессора). Цены на эти системы варьируются от 530 до 650 долларов в местном эквиваленте.

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Также недавно ходили слухи, что по крайней мере один крупный AIB остановил производство видеокарт Arc из-за проблем с «качеством».