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Intel может отложить производство 3-нм графического процессора для Meteor Lake на TSMC
Intel решила отложить массовое производство графического процессора Meteor Lake с использованием технологии 3-нм класса TSMC (N3, N3E и т. д.) до конца 2023 года
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Согласно отчету TrendForce Research, компания Intel решила отложить массовое производство графического процессора для нового поколения процессоров Intel Meteor Lake с использованием технологии 3-нм класса TSMC (N3, N3E и т. д.) до конца следующего года. Это решение якобы повлияло на инвестиции компании TSMC в отношении расширения производственных мощностей с поддержкой N3.

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Ожидалось, что Apple и Intel станут первыми компаниями, которые перейдут на производственный узел TSMC N3 в третьем-четвертом квартале этого года, а первые чипы должны быть поставлены в начале 2023 года. Но предполагалось, что первым продуктом Intel N3 будет чип GPU для CPU 14-го поколения. Процессоры линейки Meteor Lake должны быть выпущены осенью следующего года. В итоге Intel отложила старт крупносерийного производства своих GPU до первой половины 2023 года. Однако согласно TrendForce, компания недавно отложила его на более позднее время.

Основываясь на новых сроках Intel, можно предположить, что компания, возможно, решила пропустить производственный процесс TSMC N3 и вместо этого использовать производственную технологию N3E. N3E обещает потенциально более высокую производительность за счет немного меньшей плотности транзисторов. Неизвестно, так ли это, но это может иметь смысл для Intel.

Ранее сегодня компания Intel подтвердила дату запуска 14-го поколения в 2023 году, повторив заявления генерального директора Пэта Гелсингера в отчете компании о прибылях и убытках за второй квартал 2022 года: «В 2023 году мы представим наш первый дезагрегированный процессор на базе Intel 4, Meteor Lake, который демонстрирует хорошее состояние как в нашей лаборатории, так и в лаборатории наших клиентов».

Поскольку Intel, как сообщается, скорректировала свой план аутсорсинга на 2023 год и уведомила об этом TSMC, заводу пришлось скорректировать расширение мощностей с поддержкой N3, что повлияло на его капитальные затраты в 2022 и 2023 годах.

Но, в то время как Intel изменила свои планы относительно N3, другие крупные клиенты TSMC продолжат внедрение узлов 3-нм класса компании в соответствии со своей дорожной картой. Ожидается, что Apple станет первым и единственным пользователем узла N3 TSMC во второй половине 2022 г. — начале 2023 г. Такие компании, как AMD, MediaTek и Qualcomm, намерены начать использовать производственные процессы TSMC N3E и N3P в 2024 г. В результате TSMC по-прежнему будет инвестировать довольно много в свои производственные мощности, способные работать с N3, в период с 2022 по 2023 год.

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Однако помните, что мы имеем дело с неофициальным источником, и относитесь к информации с долей скептицизма, поскольку планы имеют тенденцию меняться.

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#intel #apple #tsmc #meteor lake
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