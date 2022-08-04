Innosilicon Fantasy II предназначен для настольных компьютеров и ноутбуков начального уровня.

Компания Innosilicon представила автономный графический процессор второго поколения Fenghua II (он же Fantasy II). Новый графический процессор потребляет от 4 Вт до 15 Вт, поэтому ему не требуется ни вспомогательное питание PCIe, ни активное охлаждение. Он может быть предназначен для настольных компьютеров и ноутбуков начального уровня.

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Вопреки ожиданиям, дискретный графический процессор Innosilicon второго поколения не предлагает более высокой производительности, чем его предшественник. Фактически, с чистой вычислительной производительностью 1,5 FP32 TFLOPS/12 INT8 TOPS, Fantasy II на самом деле более чем в три раза медленнее, чем одночиповая видеокарта Fantasy I (которая обеспечивает производительность до 5 FP32 TFLOPS/до 25 INT8 TOPS), согласно 163.com (через @Loeschzwerg_3DC). Неоспоримым преимуществом новой видеокарты является ее энергопотребление, которое колеблется от 4 Вт до 15 Вт, в отличие от 20 Вт до 50 Вт для однокристальной Fantasy I. Между тем, производительность на ватт новинки остались на одном уровне со своим большим собратом.

Учитывая вычислительную производительность графического процессора Fantasy II, он будет конкурировать с графическим процессором Nvidia GeForce GTX 1630, которая использует графический процессор TU117, представленный в апреле 2019 года. Фактически, даже AMD Radeon RX 6400 может превзойти Fantasy II, исходя из его вычислительных возможностей. При этом Innosilicon не публикует результаты производительности своего нового графического чипа в реальных играх. Единственное, что она говорит, так это то, что GPU достигает отметки в 6500 в устаревшем тесте GLMark2.

Innosilicon не раскрывает, какая архитектура лежит в основе графического процессора Fantasy II, хотя можно предположить, что новый графический чип использует ту же архитектуру PowerVR от ImgTec, которая используется для графического процессора Fantasy I. При этом новый графический процессор поддерживает DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL и даже интерфейсы прикладного программирования (API) OpenGL ES. Между тем, новый графический процессор имеет встроенное ядро безопасности RISC-V с физически неклонированной функцией (PUF).

Графический процессор Fantasy II может поддерживать конфигурации памяти LPDDR4/4X/5/5X объемом 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ со скоростью передачи данных до 10 ГТ/с. Чип поддерживает DisplayPort/eDP 1.4, два выхода HDMI 2.0, LVDS и D-Sub/VGA, хотя неизвестно, сколько у него конвейеров отображения (т. е. сколько мониторов он может поддерживать одновременно). Что касается хост-интерфейса, чип использует шину PCIe 3.0 x8.

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Хотя Fantasy II от Innosilicon определенно не является лучшим графическим процессором начального уровня, у него есть еще одно преимущество перед продуктами с дискретной графикой от AMD, Intel и Nvidia (помимо низкого энергопотребления): он поддерживает подавляющее большинство дистрибутивов Linux (включая используемые исключительно в Китае), таких, как CentOS, Kirin, KylinOS, Tongxin, UOS и Ubuntu. Кроме того, он поддерживает все китайские платформы ЦП (то, что не поддерживают графические процессоры ведущих поставщиков), такие, как Loongson, Huawei Kunpeng, Hygon Dhyana, Shenwei (Sunway) и Zhaoxin Feiteng. Кроме того, Innosilicon планирует выпустить драйверы на Windows 10 для своих графических процессоров серии Fantasy.