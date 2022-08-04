Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Innosilicon выпустила маломощный графический процессор Fenghua II с TGP 4–15 Вт
Innosilicon Fantasy II предназначен для настольных компьютеров и ноутбуков начального уровня.
анонсы и реклама
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Компания Innosilicon представила автономный графический процессор второго поколения Fenghua II (он же Fantasy II). Новый графический процессор потребляет от 4 Вт до 15 Вт, поэтому ему не требуется ни вспомогательное питание PCIe, ни активное охлаждение. Он может быть предназначен для настольных компьютеров и ноутбуков начального уровня.  

реклама

Вопреки ожиданиям, дискретный графический процессор Innosilicon второго поколения не предлагает более высокой производительности, чем его предшественник. Фактически, с чистой вычислительной производительностью 1,5 FP32 TFLOPS/12 INT8 TOPS, Fantasy II на самом деле более чем в три раза медленнее, чем одночиповая видеокарта Fantasy I (которая обеспечивает производительность до 5 FP32 TFLOPS/до 25 INT8 TOPS), согласно 163.com (через @Loeschzwerg_3DC). Неоспоримым преимуществом новой видеокарты является ее энергопотребление, которое колеблется от 4 Вт до 15 Вт, в отличие от 20 Вт до 50 Вт для однокристальной Fantasy I. Между тем, производительность на ватт новинки остались на одном уровне со своим большим собратом.

Учитывая вычислительную производительность графического процессора Fantasy II, он будет конкурировать с графическим процессором Nvidia GeForce GTX 1630, которая использует графический процессор TU117, представленный в апреле 2019 года. Фактически, даже AMD Radeon RX 6400 может превзойти Fantasy II, исходя из его вычислительных возможностей. При этом Innosilicon не публикует результаты производительности своего нового графического чипа в реальных играх. Единственное, что она говорит, так это то, что GPU достигает отметки в 6500 в устаревшем тесте GLMark2.

Innosilicon не раскрывает, какая архитектура лежит в основе графического процессора Fantasy II, хотя можно предположить, что новый графический чип использует ту же архитектуру PowerVR от ImgTec, которая используется для графического процессора Fantasy I. При этом новый графический процессор поддерживает DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL и даже интерфейсы прикладного программирования (API) OpenGL ES. Между тем, новый графический процессор имеет встроенное ядро безопасности RISC-V с физически неклонированной функцией (PUF). 

Графический процессор Fantasy II может поддерживать конфигурации памяти LPDDR4/4X/5/5X объемом 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ со скоростью передачи данных до 10 ГТ/с. Чип поддерживает DisplayPort/eDP 1.4, два выхода HDMI 2.0, LVDS и D-Sub/VGA, хотя неизвестно, сколько у него конвейеров отображения (т. е. сколько мониторов он может поддерживать одновременно). Что касается хост-интерфейса, чип использует шину PCIe 3.0 x8. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Хотя Fantasy II от Innosilicon определенно не является лучшим графическим процессором начального уровня, у него есть еще одно преимущество перед продуктами с дискретной графикой от AMD, Intel и Nvidia (помимо низкого энергопотребления): он поддерживает подавляющее большинство дистрибутивов Linux (включая используемые исключительно в Китае), таких, как CentOS, Kirin, KylinOS, Tongxin, UOS и Ubuntu. Кроме того, он поддерживает все китайские платформы ЦП (то, что не поддерживают графические процессоры ведущих поставщиков), такие, как Loongson, Huawei Kunpeng, Hygon Dhyana, Shenwei (Sunway) и Zhaoxin Feiteng. Кроме того, Innosilicon планирует выпустить драйверы на Windows 10 для своих графических процессоров серии Fantasy.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #новинки #новинка #видеокарта #innosilicon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дешевеют – цена GeForce RTX 3060 Ti уже ниже GeForce RTX 3060
Intel покажет возможности профессиональных видеокарт Arc Pro на следующей неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
41
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
20
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
5
Китай прекращает поставки песка на Тайвань
19
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
58
Sony и Microsoft собираются заблокировать использование турецких банковских карт в сторонних регионах
4
Выбираем оптимальную видеокарту для Cyberpunk 2077 и требовательных игр 2022г с графикой Next Gen
4
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дешевеют – цена GeForce RTX 3060 Ti уже ниже GeForce RTX 3060
11
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
15
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
8
Как одна бабушка из США чуть не начала 3-ю мировую войну – блокада Тайваня грозит дефицитом чипов
21
Массивный астероид размером со стадион приближается к Земле со скоростью 32 км/сек
12
GeForce RTX 4070 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 Ti – 192 бита, 12 Гб, до 300 Вт за $500
45
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
3
NVIDIA выпустила новые версии графических драйверов с исправлениями безопасности для Windows 7 и 8.1
+
Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
14
Энтузиасты провели первое скальпирование 24-ядерного Core i9-13900 – изучаем кристалл флагмана Intel
3
Депутат Госдумы: YouTube нужно заблокировать уже сейчас, а за VPN давать уголовный срок
31

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
31
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
33
Собираем ПК "Мечта Школьника"
178
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
21
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
30
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
8
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
10
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
13
Обзор умных розеток Tenda SP3
17

Сейчас обсуждают

Богдан Панасенко
23:08
Яблоки кислые, березки не шумят у вакууме. Короче грустно(
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
Rey.B.
23:07
Всё бы хорошо, но параллельно "зелёной" энергетике, всегда надо иметь ТЭЦ, которая будет компенсировать провалы в генерации. И тут срабатывает психология д'эффективных управленцев. Которые дел не знаю...
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
Пелотка
23:02
вы там уже распланировали всё ?
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
Ddosovich
23:02
банально не хватит рек для гидроэлектростанций, территории для ветрогенератор и тд. с нынешним потреблением чтобы всё запитать, либо аппетиты сбавлять и ограничивать промышленность и в целом опускать ...
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
Пелотка
23:00
это JFK справа, да ?
Задержка с началом выпуска 3-нм кристаллов Intel Meteor Lake сильно повлияет на планы TSMC
Богдан Панасенко
22:59
Не переживай, пущай он на рутубе ересь аудитории втирает)
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
IRanPast
22:58
Посмотрим, у Китая много инструментов давления, от обычного песка до финансов
Задержка с началом выпуска 3-нм кристаллов Intel Meteor Lake сильно повлияет на планы TSMC
RedStone
22:57
сенсорная - ключевое слово
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
Second2None
22:56
А если не начнут, то почему?) "Жест доброй воли"?)
Задержка с началом выпуска 3-нм кристаллов Intel Meteor Lake сильно повлияет на планы TSMC
Yilec
22:55
Слышь, ссылку открой и убедись в обратном, любитель *овна в комментариях.
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем