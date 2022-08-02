Процессор AMD Ryzen 7000 уже работает с рекомендованной скоростью

Toppc, специалист по разгону, работающий на MSI, тизерит грядущие возможности оперативной памяти DDR5 с Ryzen 7000.

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Снимок экрана из инструмента CPU-Z показывает 64 ГБ памяти DDR5 с тактовой частотой 3202,7 МГц (6400 МТ/с) и задержкой CAS 32 такта. Сам по себе снимок экрана не подтверждает, является ли это платформой Intel Alder Lake/Raptor Lake или AMD, но название, связанное с опубликованным снимком экрана, подтверждает.

Поскольку у AMD в настоящее время нет настольной системы, которая позволяла бы использовать память DDR5, это, несомненно, грядущий процессор Ryzen 7000 под кодовым названием Raphael на основе микроархитектуры Zen4.

И серия Ryzen 7000, и Intel Core 13-го поколения «Raptor Lake» должны поддерживать память DDR5-5600 «из коробки». Это повышенная скорость по сравнению с официальной поддержкой Alder Lake для модулей 4800 МТ/с. Конечно, все эти платформы должны поддерживать более быстрый разгон памяти либо с помощью профилей памяти Intel XMP 3.0, технологии AMD EXPO (подтверждено MSI), либо с помощью ручного разгона.

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Неясно, какой тип памяти использовал Toppc, но она на 400 МГц быстрее, чем память, поддерживаемая по умолчанию. Флагманская материнская плата MSI X670E официально поддерживает память DDR5-5600 и быстрее за счет разгона.