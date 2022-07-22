GeForce RTX 3060M - это версия для ноутбуков, но переделанная под дискретную видеокарту

GeForce RTX 3060M появилась, когда Nvidia решила бороться с майнерами криптовалюты. Производитель видеокарт разработал и внедрил защиту от майнинга Ethereum Lite Hash Rate (LHR) на своих видеокартах GeForce RTX 30-й серии (Ampere) для борьбы с майнерами. В качестве обходного пути китайские OEM-производители перепрофилируют графические процессоры Ampere из ноутбуков в дискретные видеокарты для настольных ПК. Nvidia изо всех сил старалась внедрить LHR в свои видеокарты для настольных ПК, но в мобильные аналоги ее не внедрила. Действия Nvidia привели к тому, что в конечном итоге появились так называемые GeForce RTX 3060M и GeForce RTX 3070M.

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Что касается чипа, GeForce RTX 3060M использует тот же GA106 (Ampere), что и GeForce RTX 3060 Mobile. Таким образом, 3840 ядер CUDA и 6 ГБ памяти GDDR6 14 Гбит/с остаются нетронутыми. Тем не менее GeForce RTX 3060M имеет охлаждение как у версий для настольных ПК, позволяющее использовать тактовую частоту на 300 МГц выше, чем у GeForce RTX 3060 Mobile. Видеокарта также имеет более низкий TDP 80 Вт по сравнению с GeForce RTX 3060 Mobile 105 Вт.

GeForce RTX 3060M не сильно отстает от настольной GeForce RTX 3060. Согласно видео корейского блогера 뻘짓연구소, в тестах 3DMark GeForce RTX 3060 оказалась быстрее GeForce RTX 3060M только на 2% в Fire Strike и на 4% в Time Spy соответственно. Между двумя моделями есть небольшой разрыв, потому что у GeForce RTX 3060 Mobile на 256 ядер CUDA больше, чем у настольного аналога (3584 ядра CUDA). Однако синтетические тесты не всегда показывают всю картину, и более мощная система памяти GeForce RTX 3060 может дать ей более значительное преимущество в реальных играх.

Ютубер не поделился настройками графики для тестирования игр. Можно лишь увидеть, что он выполнял тесты на разрешении 1920x1080. Хотя GeForce RTX 3060M не смогла превзойти GeForce RTX 3060, она оказалась быстрее оригинальной GeForce RTX 3060 Mobile (105 Вт).

GeForce RTX 3060M обеспечивает на 3% более высокую среднюю частоту кадров в Forza Horizon 5, чем GeForce RTX 3060 Mobile. Однако в PUBG: Battlegrounds первая была на 17% быстрее. Что касается Overwatch, то GeForce RTX 3060M опередила GeForce RTX 3060 Mobile с отрывом в 14 %.

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Теперь, когда мы приближаемся к слиянию Ethereum, майнеры криптовалюты начали продавать свои видеокарты на вторичном рынке. Кроме того, китайские продавцы также избавляются от своих товаров на популярных платформах, таких как JD и Taobao. Раньше GeForce RTX 3060M продавалась по цене от 545 до 570 долларов. Теперь она стоит всего 280 долларов. GeForce RTX 3060M может показаться заманчивой, но самая большая проблема — отсутствие официальной поддержки драйверов. Видеокарта работает только с модифицированным драйвером GeForce Game Ready 512.15, так что она уже отстает на пару версий. Ее покупка означает, что вы застряли с вышеупомянутым драйвером и теряете будущие обновления производительности, функций и безопасности. В долгосрочной перспективе это не очень разумное решение.