Разница составила всего 3 процента

Согласно новым тестам Geekbench 5, опубликованным в Twitter, грядущие процессоры Intel Core i5 Raptor Lake станут серьезными многопоточными конкурентами. Пользователь @harukaze5719 поделился двумя новыми тестами Core i5-13600K, которые демонстрируют, что новый чип доминирует над своим предшественником, 12600K, и приближается к показателю флагмана AMD Ryzen 9 5950X.

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Эта ситуация не единична, поскольку инженерный образец 13600K почти догоняет AMD Ryzen 5950X в CInebench R23 и CPU-Z. Таким образом, поскольку оба теста показывают одинаковые результаты, эти показатели производительности можно считать реальной оценкой реальной производительности 13600K, при условии, что тактовые частоты не поменяются.

Harukaze поделился двумя тестами 13600K, в одном из которых процессор работал с материнской платой Asus ROG Maximum Z690 Extreme, а в другом — с ASRock Z690 Steel Legend WiFi. Z690 Extreme набрал самый высокий балл из двух: однопоточный результат Geekbench 5 составил 2012 баллов, а многопоточный — 16054 балла.

Результаты ASRock немного уступают однопоточным результатам с оценкой 1980, но разница в производительности увеличивается намного больше в многопоточных результатах тестов с оценкой 14 425 — снижение на 11% по сравнению с Z690 Extreme. Пока непонятно, что именно здесь происходит, но можно с уверенностью предположить, что Z690 Extreme автоматически настраивает пределы мощности 13600K выше или увеличивает продолжительность Turbo Boost, поскольку это флагманская материнская плата Asus, предназначенная для разгона. С другой стороны, ASRock Z690 Steel Legend является скорее платформой начального/среднего уровня.

Тем не менее эти результаты действительно впечатляют для процессора среднего уровня и являются значительным скачком по сравнению с нынешним лидером среднего класса от Intel – Core i5-12600K. Если взять самые высокие результаты 13600K и сравнить их с результатами от Harukaze для 12600K, то 13600K будет на колоссальные 38% быстрее в многопоточном и на солидные 8% быстрее в однопоточном тесте.

Этот значительный скачок можно объяснить новой микроархитектурой Intel Raptor Lake, в которой используется обновленная комбинация ядер P и E. Эта новая комбинация даст чипам 13-го поколения вдвое больше эффективных ядер по сравнению с Alder Lake. В 13600K доступны восемь эффективных ядер, что в сумме дает 14 ядер и 20 потоков (эффективные ядра не поддерживают гиперпоточность), а 12600K имеет всего четыре эффективных ядра E, а в сумме всего десять ядер.

Четыре небольших ядра не кажутся большой дополнительной мощностью, но в сочетании с более быстрыми ядрами Raptor Lake Raptor Cove многопоточный прирост, мягко говоря, впечатляет. Улучшения производительности на 13600K также достаточно, чтобы снизить отставание от AMD Ryzen 9 5950X с 16 высокопроизводительными ядрами Zen 3, при этом результат Geekbench 5 отстает от AMD всего на 3%.

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Но есть также шанс, что 13600K может быть еще быстрее, если тактовые частоты еще не определены окончательно. Согласно текущим слухам, флагманские процессоры Raptor Lake будут иметь тактовую частоту выше 5,6 или 5,7 ГГц, что станет самой высокой официальной тактовой частотой для потребительского процессора. Тактовая частота 13600K, показанная в этих результатах Geekbench 5, достигла пика всего 5,1 ГГц, поэтому определенно есть шанс, что Intel увеличит тактовые частоты для розничного продукта.