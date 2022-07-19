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Цены на NAND могут упасть на 8-13% в третьем квартале 2022 года
Аналитическая компания TrendForce пересмотрела свои прогнозы в отношении цен на NAND на 3 квартал 2022 года
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Аналитическая компания TrendForce пересмотрела свои прогнозы в отношении цен на NAND на 3 квартал 2022 года. Результаты могут быть благоприятными для потребителей. Поскольку избыточное предложение NAND, по-видимому, ударит сильнее, чем прогнозировалось ранее, цены на клиентские продукты на основе NAND, похоже, упадут на 8-13% по сравнению с 3-8%, которые ожидались ранее. Таким образом, баланс между спросом и предложением ухудшается быстрее, чем ожидалось. 

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TrendForce связывает более резкое падение цен с более разочаровывающим вторым кварталом, когда спрос продолжал отставать, наряду с постоянными инновациями в производстве флэш-памяти NAND и разработке процессов. Освоение производства 176-слойных твердотельных накопителей QLC, ориентированных на клиента, и запланированное YMTC расширение объема рынка также усилили ценовую конкуренцию между производителями, вынудив их увеличить ценовые уступки, чтобы стимулировать клиентов к увеличению объемов заказов.

Следует помнить, что более широкий экономический спад и высокая инфляция, продолжавшаяся несколько десятилетий, вероятно, заставили потребителей отказаться от устройств первой необходимости, например, обновление смартфонов и телевизоров, а также повлияли на общий рынок ПК, который, как ожидается, сократится на 8,2% в течение 2022 года.

Что касается ноутбуков, то самые активные пользователи технологий уже обновили их после введения карантина из-за COVID-19. Ноутбуки и бытовая электроника, приобретенные в дни начала и пика пандемии, вероятно, по-прежнему будут отвечать всем современным требованиям, отталкивая необходимость в дальнейшем обновлении их на новые устройства.

Уровень запасов материалов для продуктов на основе NAND продолжает расти из-за снижения спроса и теперь стал элементом риска для цепочки поставок (не будем забывать, что заполненные склады также несут убытки). Из-за медленного сокращения запасов среди дистрибьюторов и консервативного подхода к хранению среди клиентов проблемы с запасами перекинулись и на производственные площади. 

В результате системным интеграторам пришлось сократить свои заказы на 3-й квартал, чтобы сократить растущие уровни запасов из-за непроданных компонентов с 1-го квартала.

Корпоративные твердотельные накопители также переживают спад спроса, поскольку общий экономический спад замедлил приобретение целых устройств во всех средах, кроме самых мощных высокопроизводительных вычислений (HPC). Несмотря на макроэкономические показатели, никто не хочет остаться позади в гонке суперкомпьютеров, в которой значительно увеличились инвестиции по всему миру, а Европа, США и Китай лидируют благодаря своим собственным уникальным подходам.

Это заставляет TrendForce полагать, что рыночные цены на твердотельные накопители для предприятий снизятся на 5–10% в 3 квартале.

Продукты eMMC, которые обычно доминируют в IoT и бюджетных устройствах бытовой электроники, будут следовать тенденции избыточного предложения, что в конечном итоге может привести к сопоставимому снижению цен на 8–13%. То же самое относится и к продуктам на базе UFS, таким как смартфоны, карты памяти и USB-накопители. 

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Несмотря на сокращение спроса на продукты на основе NAND, похоже, что системы хранения данных в целом испытывают особый кризис, поскольку в секторе жестких дисков также наблюдалось падение спроса, которое достигло отметки 33% в годовом исчислении. 

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