GPD подтвердила, что Valve обратилась к ним с предложением оптимизировать SteamOS для их консоли на базе Ryzen 7 6800U

GPD только что представила свою портативную консоль Win Max 2 с процессором Intel Core i7-1260P или AMD Ryzen 7 6800U. Эта консоль больше похожа на ноутбук с геймпадом, чем на обычную консоль, предлагая гораздо больший экран, чем типичные портативные консоли, такие как Nintendo Switch или Steam Deck от Valve.

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Версия Ryzen 7 6800U определенно намного лучше подходит для игр, как показали ранние обзоры. Этот маломощный APU имеет в общей сложности 12 вычислительных блоков на основе архитектуры RDNA2, той же архитектуры, что и Steam Deck. Разница в том, что в Deck всего 8 таких блоков и немного более старая архитектура процессора Zen2. Следовательно, консоль GPD имеет лучшую производительность, но худшую оптимизацию для SteamOS. Однако это может измениться в будущем.

GPD подтвердила на своей странице Win Max 2 Indiegogo, что Valve обратилась к ним с предложением оптимизировать SteamOS для их консоли на базе Ryzen 7 6800U. Это означает, что Valve будет оптимизировать SteamOS для архитектуры Zen3+ и еще более мощной графики RDNA2.

Экосистема для устройств SteamOS расширится до сторонних устройств, и больше игроков получат лучший опыт. Оптимизировав SteamOS для устройств GPD, другие производители консолей, такие как AYANEO, AYN или AOKZOE, также должны извлечь из этого большую выгоду.

GPD не подтвердила, было ли заключено соглашение о сотрудничестве с Valve. Однако, даже если оно будет заключено, может пройти до полугода, чтобы процесс оптимизации дал результаты.

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В настоящее время GPD рекомендует использовать либо предустановленную систему Windows 11 Home, либо заменить ее на Windows 10 LTSC, которая обладает большей эффективностью и лишена ненужных (для игровой консоли) функций Windows.