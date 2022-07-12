Набор включает четыре игры: Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal и DOOM Eternal: The Ancient Gods Parts One и Two

Nvidia и ее партнеры выпустили новый игровой пакет GeForce для всех, кто хочет купить одну из ее лучших видеокарт. Набор «Face Your Demons bundle» предназначен только для покупателей высокопроизводительных систем (настольных компьютеров и ноутбуков) с графическими процессорами GeForce RTX 3080 или мощнее либо для этой линейки графических процессоров, продаваемых по отдельности. Начиная с сегодняшнего дня и до сентября прошедшие квалификацию покупатели могут получить при покупке следующие четыре игры: Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal и DOOM Eternal: The Ancient Gods Parts One и Two.

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Nvidia опубликовала промо-страницу в США. Несколько партнеров также обратились в социальные сети для продвижения пакета. Беглый взгляд на Twitter показывает, что AIB-партнеры, такие, как Asus ROG, Acer и Zotac также продвигают пакет, который стартует сегодня. Между тем, розничные партнеры по всему миру также продвигали Face Your Demons, в том числе Micro Center, Komplett, Scan Computers и другие.

К сожалению, этот пакет предназначен только для покупателей самых мощных устройств. Это означает покупку видеокарты или системы с RTX 3080 и выше. Например, Asus продает как ноутбуки, так и графические карты, подходящие для комплекта, Acer предлагает как настольные компьютеры, так и ноутбуки, а Zotac продает только дискретные видеокарты. Чтобы было ясно, графические процессоры, которые должны быть частью вашей покупки, — это GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090 и 3090 Ti.

Интересно наблюдать за продвижением только высокопроизводительных графических процессоров от Nvidia и партнеров, так как это намекает на то, что в настоящее время сложнее всего продать эти SKU. Недавнее движение цен и тенденции ценообразования за последние месяцы также предполагают, что Nvidia и ее партнерам пришлось снизить цены на более дорогие SKU, чтобы увеличить продажи. Например, Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 12G в настоящее время продается по рекордно низкой цене в 729 долларов на Newegg, где ранее она стоила 1349 долларов.

Если мы продолжим изложенную выше логику, это будет означать, что графические процессоры RTX 3070 Ti и ниже не нуждаются в помощи по реализации запасов. Возможно, ситуация с запасами лучше и для розничных продавцов, а это означает, что у них не так много устройств, о реализации которых нужно беспокоиться.

В прошлом месяце у AMD стартовала промо-акция Raise the Game. Пакет AMD был гораздо более щедрым для покупателей графических процессоров более высокого уровня, однако и покупатели моделей начального и среднего уровня получили некоторые привилегии, в отличие от пакета Nvidia.

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На данный момент это отличная возможность получить бонусы при покупке наборов для графических процессоров как для зеленой, так и для красной компаний. Можно лишь надеяться, что подобные акции продолжатся с выпуском долгожданных видеокарт GeForce серии Ada Lovelace RTX40 и видеокарт Radeon RDNA 3 серии RX 7000, которые должны выйти в этом году.