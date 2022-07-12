Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Nvidia увеличивает продажи GeForce RTX 3080-90 Ti с пакетом Face Your Demons
Набор включает четыре игры: Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal и DOOM Eternal: The Ancient Gods Parts One и Two
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Nvidia и ее партнеры выпустили новый игровой пакет GeForce для всех, кто хочет купить одну из ее лучших видеокарт. Набор «Face Your Demons bundle» предназначен только для покупателей высокопроизводительных систем (настольных компьютеров и ноутбуков) с графическими процессорами GeForce RTX 3080 или мощнее либо для этой линейки графических процессоров, продаваемых по отдельности. Начиная с сегодняшнего дня и до сентября прошедшие квалификацию покупатели могут получить при покупке следующие четыре игры: Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal и DOOM Eternal: The Ancient Gods Parts One и Two.

реклама

Nvidia опубликовала промо-страницу в США. Несколько партнеров также обратились в социальные сети для продвижения пакета. Беглый взгляд на Twitter показывает, что AIB-партнеры, такие, как Asus ROG, Acer и Zotac также продвигают пакет, который стартует сегодня. Между тем, розничные партнеры по всему миру также продвигали Face Your Demons, в том числе Micro Center, Komplett, Scan Computers и другие.

К сожалению, этот пакет предназначен только для покупателей самых мощных устройств. Это означает покупку видеокарты или системы с RTX 3080 и выше. Например, Asus продает как ноутбуки, так и графические карты, подходящие для комплекта, Acer предлагает как настольные компьютеры, так и ноутбуки, а Zotac продает только дискретные видеокарты. Чтобы было ясно, графические процессоры, которые должны быть частью вашей покупки, — это GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090 и 3090 Ti.

Интересно наблюдать за продвижением только высокопроизводительных графических процессоров от Nvidia и партнеров, так как это намекает на то, что в настоящее время сложнее всего продать эти SKU. Недавнее движение цен и тенденции ценообразования за последние месяцы также предполагают, что Nvidia и ее партнерам пришлось снизить цены на более дорогие SKU, чтобы увеличить продажи. Например, Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 12G в настоящее время продается по рекордно низкой цене в 729 долларов на Newegg, где ранее она стоила 1349 долларов.

Если мы продолжим изложенную выше логику, это будет означать, что графические процессоры RTX 3070 Ti и ниже не нуждаются в помощи по реализации запасов. Возможно, ситуация с запасами лучше и для розничных продавцов, а это означает, что у них не так много устройств, о реализации которых нужно беспокоиться.

В прошлом месяце у AMD стартовала промо-акция Raise the Game. Пакет AMD был гораздо более щедрым для покупателей графических процессоров более высокого уровня, однако и покупатели моделей начального и среднего уровня получили некоторые привилегии, в отличие от пакета Nvidia.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

На данный момент это отличная возможность получить бонусы при покупке наборов для графических процессоров как для зеленой, так и для красной компаний. Можно лишь надеяться, что подобные акции продолжатся с выпуском долгожданных видеокарт GeForce серии Ada Lovelace RTX40 и видеокарт Radeon RDNA 3 серии RX 7000, которые должны выйти в этом году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #geforce #rtx 3080 #rtx 3090 #rtx 3090 ti #rtx 3090 super
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Партнёры NVIDIA по продаже видеокарт тоже начинают снижать цены — RTX 3090 Ti FE дешевле на 400 USD
К 2025 году TDP видеокарт достигнет 700 Вт – архитектор GPU AMD Radeon Сэм Наффзигер
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
17
Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
13
Сколько видеопамяти должно быть на видеокарте в 2022г – 5 оптимальных моделей по цене от 30 000р
15
Два очень старых смартфона Samsung получили свежую прошивку One UI 4.1 на Android 12
3
Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла из-за мошеннического предложения о работе
+
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
14
Вышли ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux
5
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
12
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
61
СМИ: в России заработал параллельный импорт игр для приставок и компьютеров
2
Российский магазин назвал 5 самых популярных процессоров – лучшие CPU Intel и AMD лета 2022 года
20
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
5
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
16
Союз потребителей РФ предлагает запретить все устройства без USB-C, в том числе и Apple
20
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
2
STMicroelectronics построит предприятие по производству чипов во Франции
1
Кто и зачем покупает флагманские видеокарты – 5 скоростных GPU AMD и NVIDIA по оптимальным ценам
5
Видеокарта DG1 может работать на ПК AMD Ryzen
1
SilverStone представила переходник, трансформирующий разъем M.2 PCI-Express 3.0 в 5 портов SATA III
10
Стримерша Amouranth озвучила сумму дохода с OnlyFans
15

Популярные статьи

5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
61
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
153
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
44
Краткий обзор дешевых клавиатур
148
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
68
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
11

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
21:38
А если игра держит только 95, то можно с FS играть или лучше на 72?
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
Storage
21:37
Даже в мыслях не было. Вы так смело везде пишете ИИ, значит знаете что это. Не?
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
Эовейн Триада
21:36
На большинство товара в Днс цены примерно как до февраля
Курс доллара опять стал меньше 59 рублей
Storage
21:36
Люблю запах напалма по утру ) Очередного хейтера порвало и он раскрылся. Учитесь нужному, работайте на страну в уоторой живёте и будет вам достаток и счастье.
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
Storage
21:34
>>ты один весь в белом и стоишь миллион таких, как они Не один, но каждый из нас лучше чем "они", по индесу полезности, это факт. И вам следует это принять, юристы и бухгалтера, в частности, обслужив...
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
Сергей Васильев
21:32
Вполне как вариант. Об этом не подумал)))
Краткий обзор дешевых клавиатур
Сергей Васильев
21:31
Жаль. Лично мне было бы полезно.
Краткий обзор дешевых клавиатур
Bloodrender
21:30
Сейчас всё только начнётся. Август будет жарким.
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
ptlrkptt
21:29
А теперь представим что будет в следующем поколении этих печей. nVidia говорит про 600W TDP в серии 4000, AMD тоже собирается повышать тепловыделение в 7000-ых картах, но точные параметры пока непонят...
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
cariddau
21:27
Ой, не надо тут мне урок устраивать как дитю малому)
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем