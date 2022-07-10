По их словам, устройства могут вызвать короткое замыкание некоторых компонентов и привести к пожару

Судя по отзывам пользователей на Reddit, источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower CP1500PFCLCD и CP1350PFCLCD потенциально могут стать причиной пожара. Неподтвержденный анализ, похоже, указывает на конкретный клей, который в конечном итоге может стать проводящим, вызвать короткое замыкание некоторых компонентов и привести к возгоранию.

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Нынешняя обеспокоенность по поводу подразделений CyberPower впервые возникла в январе на канадском форуме RedFlagDeals. Автор темы процитировал видео на YouTube, когда компьютерный инженер Марк Фурно обнаружил, что по крайней мере в первой и второй версиях CP1500PFCLCD и CP1350PFCLCD использовался обычный желтый клей. Клей, который может быть других цветов, распространен среди электроники, поскольку производители обычно используют его в своих продуктах для приклеивания громоздких компонентов к печатной плате, чтобы предотвратить их перемещение.

Использование желтого клея в электронике восходит к 1970-м годам. Проблема в том, что клей, по-видимому, со временем становится коррозийным и проводящим. Кроме того, срок службы клея варьируется и зависит от температуры окружающей среды. Когда цвет меняется с желтого на коричневый или черный, это признак того, что клей изменил свои свойства.

Несколько пользователей форума RedFlagDeals сообщили, что их устройства перестали работать, но не предоставили никаких объяснений того, почему ИБП вышли из строя. Однако, как только новость попала на Reddit и Hacker News, появилось больше пользовательских сообщений о сбое. Один Redditor (CP1000PFCLCD) предоставил видео, на котором запечатлен дым, выходящий из его устройства вскоре после замены батареи в соответствии с рекомендацией CyberPower.

Похоже, что возгорание блоков не является чем-то необычным среди ИБП CyberPower. Несколько комментариев пользователей на Amazon (некоторые датированы 2017 годом) утверждают, что блоки CyberPower представляют опасность возгорания. Один владелец сообщил, что видел дым из блока и чуял запах горелого пластика, а другой сообщил, что слышал хлопок до того, как ИБП вышел из строя.

Ответ от CyberPower

Tom’s Hardware связались с CyberPower, и представитель компании сказал им, что не может определить проблему по видео Reddit из-за отсутствия информации. Однако CyberPower рекомендует затронутому пользователю или пользователям прислать свои устройства для определения источника проблемы. Что касается желтого клея, CyberPower заверила в том, что она тщательно протестировала клей, и результаты соответствуют отраслевым стандартам и стандартам UL, считая его безопасным для использования в ИБП этой марки.

CP1500PFCLCD и CP1350PFCLCD существуют уже некоторое время, поэтому сейчас это уже третья версия. Пока что пользовательские отчеты соответствуют первой и второй ревизиям; неясно, используется ли в последней версии тот же желтый клей. В любом случае это вряд ли широко распространенная проблема, поскольку есть положительные отзывы от других владельцев устройств CyberPower, некоторые из которых имеют несколько лет эксплуатации за плечами. Тем не менее CyberPower следует расследовать данные случаи, поскольку, очевидно, возможность возникновения пожара является серьезным вопросом.

Вы можете прочитать официальное заявление CyberPower ниже:

Мы знаем о видео. Мы серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с надлежащей эксплуатацией и безопасностью продукции. Все продукты и компоненты CyberPower внесены в список UL и проверены на безопасность. В более широком смысле, мы намерены предоставлять безопасные и высококачественные продукты для защиты электропитания нашим клиентам по всему миру.

В случае предоставленного видео невозможно точно подтвердить претензию пользователя, поскольку оно не дает полного объяснения использования, анализа отказов, каких-либо результатов тестирования или состояния устройства. В настоящее время мы не знаем, связывался ли этот пользователь с нами напрямую или открывал дело с одним из наших технических агентов, и приветствуем это, поскольку полный анализ является единственным средством проверки основной причины.

Что касается комментариев по поводу клея, мы тщательно протестировали клеи, которые мы используем, и наши результаты соответствуют отраслевым стандартам и стандартам UL. Мы провели полное лабораторное исследование клея, используемого в наших продуктах, и считаем его безопасным для данного применения.

Мы рекомендуем всем клиентам CyberPower, у которых есть вопросы по устранению неполадок, или проблемы с продуктом, обращаться в нашу службу технической поддержки по телефону 1-877-297-6937. Наша команда доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю для помощи.

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