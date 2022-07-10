Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Пользователи жалуются на на 2 модели ИБП от CyberPower
По их словам, устройства могут вызвать короткое замыкание некоторых компонентов и привести к пожару
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Судя по отзывам пользователей на Reddit, источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower CP1500PFCLCD и CP1350PFCLCD потенциально могут стать причиной пожара. Неподтвержденный анализ, похоже, указывает на конкретный клей, который в конечном итоге может стать проводящим, вызвать короткое замыкание некоторых компонентов и привести к возгоранию.

реклама

Нынешняя обеспокоенность по поводу подразделений CyberPower впервые возникла в январе на канадском форуме RedFlagDeals. Автор темы процитировал видео на YouTube, когда компьютерный инженер Марк Фурно обнаружил, что по крайней мере в первой и второй версиях CP1500PFCLCD и CP1350PFCLCD использовался обычный желтый клей. Клей, который может быть других цветов, распространен среди электроники, поскольку производители обычно используют его в своих продуктах для приклеивания громоздких компонентов к печатной плате, чтобы предотвратить их перемещение. 

Использование желтого клея в электронике восходит к 1970-м годам. Проблема в том, что клей, по-видимому, со временем становится коррозийным и проводящим. Кроме того, срок службы клея варьируется и зависит от температуры окружающей среды. Когда цвет меняется с желтого на коричневый или черный, это признак того, что клей изменил свои свойства.

Несколько пользователей форума RedFlagDeals сообщили, что их устройства перестали работать, но не предоставили никаких объяснений того, почему ИБП вышли из строя. Однако, как только новость попала на Reddit и Hacker News, появилось больше пользовательских сообщений о сбое. Один Redditor (CP1000PFCLCD) предоставил видео, на котором запечатлен дым, выходящий из его устройства вскоре после замены батареи в соответствии с рекомендацией CyberPower.

Похоже, что возгорание блоков не является чем-то необычным среди ИБП CyberPower. Несколько комментариев пользователей на Amazon (некоторые датированы 2017 годом) утверждают, что блоки CyberPower представляют опасность возгорания. Один владелец сообщил, что видел дым из блока и чуял запах горелого пластика, а другой сообщил, что слышал хлопок до того, как ИБП вышел из строя.

Ответ от CyberPower

 Tom’s Hardware связались с CyberPower, и представитель компании сказал им, что не может определить проблему по видео Reddit из-за отсутствия информации. Однако CyberPower рекомендует затронутому пользователю или пользователям прислать свои устройства для определения источника проблемы. Что касается желтого клея, CyberPower заверила в том, что она тщательно протестировала клей, и результаты соответствуют отраслевым стандартам и стандартам UL, считая его безопасным для использования в ИБП этой марки.

CP1500PFCLCD и CP1350PFCLCD существуют уже некоторое время, поэтому сейчас это уже третья версия. Пока что пользовательские отчеты соответствуют первой и второй ревизиям; неясно, используется ли в последней версии тот же желтый клей. В любом случае это вряд ли широко распространенная проблема, поскольку есть положительные отзывы от других владельцев устройств CyberPower, некоторые из которых имеют несколько лет эксплуатации за плечами. Тем не менее CyberPower следует расследовать данные случаи, поскольку, очевидно, возможность возникновения пожара является серьезным вопросом.

Вы можете прочитать официальное заявление CyberPower ниже:

Мы знаем о видео. Мы серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с надлежащей эксплуатацией и безопасностью продукции. Все продукты и компоненты CyberPower внесены в список UL и проверены на безопасность. В более широком смысле, мы намерены предоставлять безопасные и высококачественные продукты для защиты электропитания нашим клиентам по всему миру.

В случае предоставленного видео невозможно точно подтвердить претензию пользователя, поскольку оно не дает полного объяснения использования, анализа отказов, каких-либо результатов тестирования или состояния устройства. В настоящее время мы не знаем, связывался ли этот пользователь с нами напрямую или открывал дело с одним из наших технических агентов, и приветствуем это, поскольку полный анализ является единственным средством проверки основной причины.

Что касается комментариев по поводу клея, мы тщательно протестировали клеи, которые мы используем, и наши результаты соответствуют отраслевым стандартам и стандартам UL. Мы провели полное лабораторное исследование клея, используемого в наших продуктах, и считаем его безопасным для данного применения.

Мы рекомендуем всем клиентам CyberPower, у которых есть вопросы по устранению неполадок, или проблемы с продуктом, обращаться в нашу службу технической поддержки по телефону 1-877-297-6937. Наша команда доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю для помощи.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ибп #cyberpower
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
68
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
25
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
Правительство США рассматривает возможность ограничения доступа Китаю к производству 14-нм чипов
11
Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
5
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
19
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
14
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
28
Парные модули памяти удалось заставить работать в режиме DDR5-8430
3
На пути отказа Европы от нефти и газа из РФ встала природа – Рейн рекордно обмелел из-за засухи
32
Российский магазин назвал самые продаваемые видеокарты июля 2022г – топ 5 GPU NVIDIA и AMD
1
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
27
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
27
Ubisoft работает над новыми частями Far Cry, Assassin's Creed и вселенной Tom Clancy's
5
Впечатляющая фанатская версия DOOM 3 на Unreal Engine 5
19
Модифицировав FSR 2.0, моддер получил аналог NVIDIA DLAA и проверил его в Metro Exodus
4
Stray - игра о коте, пробирающемся через город, населенный роботами, стала самой желаемой в Steam
5
Некоторые современные процессоры Intel испытывают проблемы с браузерами Chrome и Edge
14
Опрос банка "Открытие" - 26% россиян хотят увидеть "советский курс" рубля к доллару
40
Стартовали бесплатные выходные в Age of Empires 3: Definitive Edition
+

Популярные статьи

7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
41
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
32
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
15
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
87
О самых "самурайских" играх
38
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
17
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
70
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
6
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
6

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
03:30
Зеленые все поголовно в апскейле играют. А 8 гиг для 720*576 вполне хватит.
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
KoSR
03:28
В своем репертуаре😅 А вообще отваливать под 100к и брать 8гб это крайне тупо даже для фанатов зеленых, например, 1080 их уже не хватает в не самых новых играх, т.ч. возможно стоит немного сэкономить ...
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
Bers2k
03:26
Осваивать нужно было на свои бабки. А тут государство подкинет...
GlobalFoundries и STMicroelectronics собираются построить предприятие во Франции
Дмитрий Медведев
03:23
6 июля в днс прикупил 12400 оем за 16500 без всяких акций… правда 8 цена подскочила до 19,5к… адекватные матери что у синих, что у красных стоят 15к+…. Так о чем эта статья?))
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
Rey.B.
03:12
Жёлтый снег тоже есть не надо.... - Коричневый клей, потому что микросхемка работает на пределе, в стороне он жёлтый. Да ещё ей и циркуляция воздуха элементами перекрыта. Обычное дело для нынешних под...
Пользователи жалуются на на 2 модели ИБП от CyberPower
Vincentprapor
02:59
100% драйвера Intel недопилили, впрочем ничего удивительного
Портативные ноутбуки GPD WIN Max 2 с AMD Ryzen 7 6800U и Intel Core i5-1260P сравнили в играх
Vincentprapor
02:57
Говоришь мелкие ядра нужны как сопроцессоры? PS3 передаёт привет)
Процессоры Intel 14-го поколения Meteor Lake задерживаются до конца 2023 года
kr16
02:57
Bloodrender, радоваться тому, что есть - значит радоваться всегда! независимо от обстоятельств, здоровья, непреодолимых стихий. Именно таких людей мы видим в наших любимых играх, манге или паралимпиад...
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Rey.B.
02:50
Спецом для автора - выпаяй TDA 2030 и зафигачь туда LM1875 Цоколёвка та же (обвязка чуть другая, но скорее всего будет пофигу), правда греются сильнее. Звук будет в разы лучше. А чтобы не голосило, вп...
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
ахахах
02:48
а в пузырьках чистый и продавался в аптеках,так сказать для протирки перед уколом.Водой его надо было сперва развести перед употреблением
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем